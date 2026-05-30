Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cho dự án "siêu cảng" 1,7 tỷ USD

Chiều 29/5, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Hateco về việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ Dự án bến cảng container Liên Chiểu tại thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong việc cung ứng các sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ Dự án bến cảng container Liên Chiểu – một trong những dự án hạ tầng cảng biển trọng điểm của khu vực miền Trung.

Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu có tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD là công trình hạ tầng diện tích khoảng 172,6 ha (không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu). Công suất thiết kế tổng thể của dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEU/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, công suất khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25–36,3 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEU.

Phối cảnh tổng thể Dự án Bến cảng container Liên Chiểu.

Tập đoàn Hateco là doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực logistics, hạ tầng và cảng biển. Những năm gần đây, Hateco đẩy mạnh đầu tư vào các dự án cảng biển quy mô lớn, trong đó có Dự án bến cảng container Liên Chiểu tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Tổng Giám đốc DRC đã giới thiệu năng lực sản xuất, kinh nghiệm cũng như các dòng sản phẩm cao su kỹ thuật phục vụ lĩnh vực cầu cảng, hàng hải và công nghiệp nặng.

DRC có thế mạnh trong sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật chuyên dụng dành cho cầu cảng như đệm chống va, gối cao su và các cấu kiện cao su kỹ thuật phục vụ bến cảng, công trình biển.

Lãnh đạo hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Vinachem và Hateco trong thời gian tới.

Việc sử dụng các sản phẩm cao su kỹ thuật do doanh nghiệp trong nước sản xuất sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa tại các dự án hạ tầng lớn và khẳng định năng lực của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam trong việc tham gia các công trình hiện đại, quy mô lớn.