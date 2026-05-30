Doanh nghiệp vận hành hơn 150.000 cổng sạc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thay đổi lớn

Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Quỳnh giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Anh Quỳnh (sinh năm 1978) là nhà quản lý có gần hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển thị trường ô tô và công nghiệp phụ trợ tại nhiều khu vực như Đông Nam Á, châu Âu và Australia. Trước khi gia nhập V-Green, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý chủ chốt tại nhiều tập đoàn đa quốc gia.﻿

Trong đó, tại Schindler Elevator Việt Nam, ông giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành danh mục tài chính (P&L) trị giá khoảng 100 triệu USD. Tại Michelin, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Thương mại khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, với vai trò Giám đốc điều hành Ducati Việt Nam, ông tham gia xây dựng hệ thống phân phối và bộ máy vận hành chính hãng đầu tiên của thương hiệu này tại TP.HCM.

Người tiền nhiệm của ông là bà Phạm Thanh Thủy, sinh năm 1991, đã có khoảng 12 năm kinh nghiệm quản lý trong hệ sinh thái Vingroup. Bà từng giữ các vị trí như Giám đốc vận hành miền Bắc tại Vinhomes, Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của VinFast và Tổng giám đốc VinFast Bắc Mỹ.

V-Green được thành lập vào năm 2024 với vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 90% vốn, ông Phạm Nhật Minh Hoàng sở hữu 3% và ông Phạm Nhật Quân Anh sở hữu 7%. Doanh nghiệp đã tiến hành tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng vào cuối năm 2024 và tiếp tục nâng lên 3.500 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2025 để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng trạm sạc.

Tính đến nay, V-Green đang vận hành hơn 150.000 cổng sạc và hiện diện tại 5 quốc gia bao gồm Mỹ, Canada, UAE, Lào và Ấn Độ. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp này liên tục mở rộng danh mục đối tác trong và ngoài nước như ngân hàng số Vikki, Cáp treo Bà Nà (Sun Group), PVOIL, Vietnam Post, chính quyền tỉnh Bataan và công ty Clean Fuel (Philippines).