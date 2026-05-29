Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT một DN may mặc lớn trên sàn đồng loạt từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2026

Ngày 27/05/2026, Tổng Công ty May 10 (mã CK: M10) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Vũ Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Cả hai lãnh đạo đều xin rút khỏi vị trí vì lý do cá nhân.



Theo kế hoạch, việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, dự kiến diễn ra vào ngày 06/06.

Ông Đặng Vũ Hùng giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành từ tháng 5/2020 và hiện không sở hữu cổ phiếu M10. Ông đồng thời là thành viên HĐQT của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex – UPCoM: VGT), cổ đông lớn đang nắm 32,211% vốn điều lệ tại May 10.



Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Thủy được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ năm 2016 và tham gia HĐQT từ tháng 5/2020. Tính đến cuối năm 2025, bà Thủy sở hữu hơn 160.000 cổ phiếu M10, tương đương 0,505% vốn điều lệ. Chồng bà là ông Nguyễn Phú Chiến cũng nắm giữ hơn 63.000 cổ phiếu, tương ứng 0,210% vốn.



Về kế hoạch kinh doanh, May 10 đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 5.150 tỷ đồng, gần như đi ngang so với kết quả thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 11%, xuống còn 189 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 15%.



Trong năm nay, May 10 lên kế hoạch đầu tư khoảng 212 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Phần lớn ngân sách được dành cho thiết bị và chuyển đổi số với 143 tỷ đồng, bên cạnh 39 tỷ đồng cho xây lắp và 30 tỷ đồng cho các hạng mục khác.



Doanh nghiệp cũng dự kiến chi 72 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp, trong đó đáng chú ý là dự án xây dựng mới Xí nghiệp may Thái Hà tại Khu công nghiệp Gia Lễ và Chi nhánh Xí nghiệp may Vạn Thành. Đồng thời, khoảng 139 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các dự án đầu tư mới, tập trung vào mua sắm máy móc thiết bị và triển khai chuyển đổi thông minh cho nhà máy Thái Hà mới tại Thái Bình.



Trong quý 1/2026, May 10 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 1.323 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, tăng 24%. Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 26% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.



Theo Tổng Giám đốc Thân Đức Việt, kết quả lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ doanh thu cải thiện, hiệu quả kinh doanh tích cực hơn và hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu.



Dù vậy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 122 tỷ đồng, cao hơn mức âm 45 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lượng tiền và tương đương tiền cuối quý giảm mạnh 42% so với đầu năm, còn khoảng 58,5 tỷ đồng.﻿