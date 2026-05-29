Công ty con của Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu Vinamilk

Ngày 28/5, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) nhằm mục đích đầu tư tài chính.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 3/6 đến 2/7/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Hiện SIC chưa sở hữu cổ phiếu VNM. Nếu hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp này sẽ nắm giữ khoảng 0,048% vốn điều lệ của Vinamilk.

SIC là công ty con do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 100% vốn. SCIC hiện là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk với tỷ lệ sở hữu khoảng 36%. Ông Vũ Trí Thức – thành viên HĐQT Vinamilk hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐTV SIC.

Ngoài ra, bà Đặng Thị Thu Hà – thành viên HĐQT Vinamilk và ông Lê Thanh Liêm – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành tài chính Vinamilk đang là đại diện phần vốn của SCIC tại doanh nghiệp sữa này.

Động thái đăng ký mua trở lại diễn ra khoảng 4 tháng sau khi SIC thoái toàn bộ vốn tại Vinamilk. Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, tổ chức này đã bán ra toàn bộ 1,45 triệu cổ phiếu VNM, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu về 0%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNM hiện dao động quanh vùng giá 59.000 đồng/cp và ít biến động trong thời gian gần đây. So với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm, thị giá mã này đã giảm khoảng 20%.

Liên quan đến biến động cổ đông tại Vinamilk, ngày 12/5 vừa qua, Platinum Victory Pte Ltd cho biết không hoàn tất kế hoạch bán hơn 52,5 triệu cổ phiếu VNM trong giai đoạn từ 13/4 – 12/5/2026 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 28/1 đến 26/2/2026, Platinum Victory đã bán thành công 73,2 triệu cổ phiếu VNM, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,02% xuống còn 2,51%.

Platinum Victory là đơn vị thuộc Jardine Cycle & Carriage (JC&C) – công ty con tại Singapore của tập đoàn đa ngành Jardine Matheson có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Đáng chú ý, vào cuối tháng 12/2025, Platinum Victory từng chuyển nhượng thỏa thuận hơn 96 triệu cổ phiếu VNM cho F&N Dairy Investments Pte Ltd (FNDI) với mức giá 62.555 đồng/cp, thu về hơn 6.000 tỷ đồng.

Sau thương vụ này, FNDI nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk từ 17,69% lên 22,29%, tương đương hơn 465,8 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, Platinum Victory giảm tỷ lệ nắm giữ từ 10,62% xuống còn 6,02% vốn điều lệ.