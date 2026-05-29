Việt Nam lọt top 4 toàn cầu về tốc độ tăng người siêu giàu

Theo Báo cáo Thịnh vượng 2026 (The Wealth Report) của Knight Frank vừa công bố, bức tranh tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục mở rộng, bất chấp thế giới đối mặt với nhiều biến động.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2026, số cá nhân siêu giàu trên toàn cầu - tức nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu USD (UHNWI) - đã tăng từ 551.435 người lên 713.626 người. Con số này đồng nghĩa thế giới có thêm hơn 162.000 người siêu giàu chỉ trong 5 năm, tương đương trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 89 người vượt qua ngưỡng tài sản 30 triệu USD.

3 khu vực chi phối bản đồ tài sản toàn cầu là Bắc Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu. Trong đó, Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu với khoảng 37% số người siêu giàu toàn cầu. Châu Á - Thái Bình Dương chiếm gần 31%, trong khi châu Âu đứng sau với hơn 25%.

Knight Frank nhận định tăng trưởng của nhóm UHNWI trong 5 năm tới sẽ không chỉ đến từ những cái tên quen thuộc như Mỹ, Trung Quốc hay các trung tâm tài chính lâu đời. Thay vào đó, các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Indonesia, Saudi Arabia, Ba Lan và Việt Nam sẽ là nhóm nổi bật về tốc độ tăng số người siêu giàu.

Việt Nam lọt top lượng người siêu giàu tăng nhanh nhất

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng UHNWI nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam xếp thứ 4. Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên. Theo dự báo, con số này sẽ tăng lên 1.960 người vào năm 2031, tương đương mức tăng 59% chỉ trong 5 năm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam theo xếp hạng của Forbes. (Ảnh: VIC)

Nếu xét trong giai đoạn dài hơn, tốc độ gia tăng của tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam rất đáng chú ý. Năm 2021, Việt Nam có 954 người thuộc nhóm tài sản trên 30 triệu USD. Đến năm 2026, con số này đã tăng lên 1.233 người, tương ứng mức tăng 29,2 trong 5 năm. Như vậy, không chỉ số người giàu tăng lên, tốc độ hình thành lớp tài sản lớn tại Việt Nam được dự báo còn tăng nhanh hơn trong giai đoạn kế tiếp.

Quy mô của nhóm siêu giàu thường biến động theo thị trường chứng khoán, giá bất động sản, định giá doanh nghiệp và tỷ giá.

Theo danh sách tỷ phú USD của Forbes , Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD, tăng thêm 3 người so với năm trước.

Đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước tính 33,2 tỷ USD, xếp thứ 68 thế giới. Đây cũng là năm thứ 14 ông góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, đứng thứ hai trong nhóm tỷ phú Việt Nam với tài sản 4 tỷ USD, xếp thứ 1.063 thế giới.

Tiếp theo là bà Phạm Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, với 3,7 tỷ USD, xếp thứ 1.170 thế giới.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, sở hữu 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.584 thế giới.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.620 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, có khoảng 2,3 tỷ USD, xếp thứ 1.859 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, là gương mặt mới gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes năm nay với khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.190 thế giới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, được Forbes ghi nhận sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.277 thế giới.