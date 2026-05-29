ĐHĐCĐ Tôn Đông Á: Kế hoạch lãi 250 tỷ đồng, cổ tức 20%, hé lộ thời điểm chuyển sàn HOSE

Sáng ngày 29/5, CTCP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng sản lượng 760.000 tấn, tổng doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng.

Tập trung vào thị trường nội địa làm bệ phóng

Báo cáo trước cổ đông, ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT cho biết, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục biến động mạnh, các hoạt động sản xuất, thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế đều chịu tác động đáng kể.

Sự xuất hiện của xu hướng bảo hộ mậu dịch, gia tăng hàng rào thương mại và các biện pháp chống bán phá giá tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở Bắc Mỹ và châu Âu, đang tạo áp lực lớn lên hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sản xuất, bao gồm cả ngành thép.

Tuy nhiên, Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng khi Đảng và Chính phủ có những chính sách nhằm duy trì liên kết với kinh tế toàn cầu, đồng thời bảo vệ hoạt động của doanh nghiệp trong nước. Việc thúc đẩy cải cách thể chế và nâng cao tính minh bạch được đánh giá là nền tảng để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới trong 10-20 năm tới.

Đối với ngành thép, dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế dài hạn và chiến lược đẩy mạnh đầu tư công đang tạo ra nhu cầu lớn cho vật liệu xây dựng và hạ tầng.

Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn FDI, hỗ trợ tích cực cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước. Theo quy hoạch, sản lượng thép Việt Nam có thể đạt 40-50 triệu tấn vào giai đoạn 2035-2045, cao gấp đôi hiện nay.

Ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT Tôn Đông Á.

“Quan điểm của chúng tôi là lấy thị trường nội địa làm nền tảng cho vị thế phát triển của Tôn Đông Á. Trong nhiều năm qua, công ty đã đầu tư bài bản vào hệ thống quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế để tham gia các thị trường có yêu cầu khắt khe” , Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh.

Về phương án phân phối lợi nhuận, cổ đông đã thông qua mức cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20% . Trong đó, cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% dự kiến thực hiện trong năm 2026, và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2027. Nếu hoàn thành đợt phát hành, Tôn Đông Á sẽ phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 1.490,99 tỷ đồng lên mức 1.640,1 tỷ đồng.

Lộ trình mở rộng công suất và kế hoạch chuyển sàn HoSE

Về hoạt động đầu tư, Tôn Đông Á đang triển khai nhà máy thứ 4 tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ với tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm. Trong đó, giai đoạn 1 công suất 300.000 tấn/năm dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2027. Với dự án này, công ty sẽ đa dạng hoá sản phẩm sang thép chuyên biệt phục vụ thiết bị gia dụng, nội thất, xe hơi...

Ngoài ra, nhà máy thứ 5 - nhà máy sản xuất ống hộp (thép ống) thứ hai của Tôn Đông Á tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 với công suất 60.000 tấn/năm đã được đưa vào vận hành sản xuất trong quý I/2026. Ở thị trường nước ngoài, Tôn Đông Á dự kiến đưa ra sản phẩm đầu tiên từ nhà máy tại Indonesia trong quý II/2027, nhằm mở rộng hiện diện trong khu vực và đa dạng hóa thị trường.

“Mở rộng sản xuất các sản phẩm tôn chất lượng cao, nhằm tới các ngành ứng dụng giá trị gia tăng như gia dụng, nội thất, ô tô và các dự án hạ tầng lớn, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm thị trường” , Tổng giám đốc Đoàn Vĩnh Phước chia sẻ.

Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, ông Đoàn Vĩnh Phước cũng thông tin về mảng đầu tư bất động sản tại dự án Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Đông Á miền Trung. Công ty dự kiến hoàn thành thủ tục pháp lý, triển khai thi công và bán hàng giai đoạn 1 gồm 136 lô. Giai đoạn 2 dự kiến bán hàng trong quý II/2027 với 74 lô. Công ty cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư qua hình thức liên danh, M&A hoặc dự án mới nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.

Liên quan đến kế hoạch chuyển sàn từ UpCOM sang HoSE, Chủ tịch HĐQT cho biết công ty đã trải qua quá trình nhiều tháng nộp hồ sơ, dự kiến trong quý III/2026 sẽ nhận được giấy phép chuyển sàn. Dù vậy, Công ty sẽ cân nhắc lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chuyển niêm yết, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.