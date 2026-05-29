Cổ phiếu LTG của Lộc Trời được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 1/6/2026.

Lý do đưa ra khỏi diện cảnh báo vì Tập đoàn Lộc Trời đã công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với HNX.

Quyết định này được áp dụng theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 23/QÐHĐTV ngày 18/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sau khi được đưa ra khỏi diện cảnh báo, cổ phiếu LTG vẫn nằm trong diện bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 1275/QĐ-SGDHN ngày 20/10/2025 do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024, 2025 đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, ngày 11/5/2026, Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để thông qua việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Theo lãnh đạo của Tập đoàn Lộc Trời, việc thay đổi tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán nhằm tạo điều kiện để Hội đồng quản trị linh hoạt hơn trong việc lựa chọn đơn vị nhưng vẫn phù hợp theo quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm mục tiêu sớm hoàn thành Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2024.

Trả lời về nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết xuất phát từ cả công ty và đơn vị kiểm toán, nhằm bảo đảm quá trình rà soát tuân thủ đầy đủ quy định, thủ tục kiểm toán, đồng thời bảo đảm các rủi ro được đánh giá và xử lý trước khi phát hành Báo cáo tài chính có kiểm toán. Theo kế hoạch, Ban điều hành dự kiến hoàn thành báo cáo kiểm toán trong quý III/2026.

Liên quan đến các khoản nợ với ngân hàng, Lộc Trời cho biết trong thời gian qua doanh nghiệp vẫn liên tục làm việc và triển khai tái cấu trúc các khoản nợ với ngân hàng. Với ngân hàng TPBank và MB, công ty đa hoàn thành tái cấu trúc cũng như đang được tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng hạn mức tài trợ, bao gồm hạn mức tín dụng và vốn đầu tư cho các phương án kinh doanh mới là khoảng 1.500 tỷ đồng.