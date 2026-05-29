Cơ quan thuế nêu tên 105 công ty nợ thuế 15 tỷ đồng nhưng địa chỉ "bốc hơi"

Thuế TP Hà Nội vừa công khai thông tin 105 người nộp thuế có trạng thái MST 06 “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí" nhưng còn nợ tiền thuế.

Thuế Cơ sở 24 thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3940/ TB-TCS24-QLDN về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo công văn, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin 105 người nộp thuế có trạng thái MST 06 "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng kí" còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền là: 14,9 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp có số thuế nợ cao nhất lên tới gần 3,5 tỷ đồng là Công ty TNHH DP Thiện Nhân, địa chỉ kinh doanh theo đăng kí tại số nhà 11, đường Thu Thuận, thôn Thu Quế, Xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội (xã Song Phượng trước sắp xếp).

Nhiều doanh nghiệp khác có mức nợ thuế từ vài trăm triệu đến gần 1 tỷ đồng như Chi nhánh Công ty cổ phần kiến trúc - Xây dựng Hà Thành nợ thuế 196 triệu đồng; Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Thắng Lợi nợ thuế 293 triệu đồng; Công Ty TNHH Thiết Bị Pccc Thiên An nợ thuế 348 triệu đồng, Công ty TNHH thương mại An Vina nợ thuế 624 triệu đồng; Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phúc Bảo nợ thuế 808 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nhật Minh Việt Nam nợ thuế 937 triệu đồng….

Chi tiết danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế:

Phan Trang



VinFast biến động lớn về vốn điều lệ

Phát Đạt đã thanh toán 900 tỷ đồng đặt cọc theo MOU hợp tác với Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Chủ đầu tư Cam Ranh City Gate nợ thuế gần 230 tỷ đồng, Giám đốc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

11:26 , 29/05/2026
Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Nguyễn Văn Lam SN 1991 và một đồng nghiệp

11:20 , 29/05/2026
'Vấn đề không phải thiếu doanh nghiệp, mà là doanh nghiệp không lớn được'

11:08 , 29/05/2026
Từ 1/7/2026, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người nhà làm kế toán

10:13 , 29/05/2026

