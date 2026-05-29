Từ 1/7/2026, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người nhà làm kế toán

Mới đây, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Điểm đáng chú ý trong Thông tư này là chủ doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được phép bố trí người làm kế toán là cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, vợ chồng, con đẻ, con nuôi hoặc anh chị em ruột.

Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí người làm kế toán là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán.

Bên cạnh đó, người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua - bán tài sản trong doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc thuê dịch vụ làm kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Thông tư cũng quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ bố trí phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng thì phụ trách kế toán được ký thay kế toán trưởng tại các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính của đơn vị.

Doanh nghiệp siêu nhỏ căn cứ vào phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ chuyển đổi phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thì áp dụng danh mục sổ kế toán được hướng dẫn tại thông tư này phù hợp với phương pháp nộp thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp trong năm tài chính, doanh nghiệp siêu nhỏ có những thay đổi các tiêu chí dẫn đến không còn thuộc đối tượng áp dụng thông tư này thì được áp dụng thông tư này cho đến hết năm tài chính hiện tại và phải áp dụng chế độ kế toán phù hợp với quy định của pháp luật kể từ năm tài chính kế tiếp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải áp dụng thống nhất trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại ngày bắt đầu kỳ kế toán năm tiếp theo.

Cũng theo Thông tư số 58/2026/TT-BTC, ngoài doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) nếu có nhu cầu thì được lựa chọn áp dụng thông tư này để thực hiện công tác kế toán.

Trường hợp hộ kinh doanh lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo thông tư này thì phải áp dụng nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại ngày bắt đầu kỳ kế toán năm tiếp theo.