Công ty đa cấp lớn nhất Việt Nam thu về hơn 2.000 tỷ đồng trong quý I/2026, quy mô vượt xa thị trường Trung Quốc

Herbalife Ltd. vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 trong hồ sơ 10-Q nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC), theo đó thị trường Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 77,5 triệu USD, tương đương hơn 2.040 tỷ đồng.

Con số này tăng 2,1 triệu USD, tức 2,8% so với cùng kỳ năm 2025 tính theo USD, và tăng 5,7% khi tính bằng VNĐ.

Theo công bố của Herbalife, tỷ giá tăng đã tác động tiêu cực 2,3 triệu USD, tương đương khoảng 61 tỷ đồng, đến doanh thu tại Việt Nam trong quý I/2026. ﻿

Đóng góp một phần vào tăng trưởng doanh thu là việc Herbalife tăng giá sản phẩm ở Việt Nam khoảng 2,5% vào tháng 3/2026 — tiếp nối đợt tăng giá tương tự được thực hiện vào tháng 3/2025. ﻿

Tổng doanh thu toàn cầu của Herbalife trong quý I/2026 đạt 1,317 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Việt Nam đóng góp khoảng 5,9% tổng doanh thu tập đoàn, một tỷ trọng đáng kể.

Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn thứ 4 của Herberlife, cao hơn 20 triệu USD so với thị trường Trung Quốc. Cùng năm trước, khoảng cách doanh thu giữa thị trường Việt Nam và Trung Quốc chỉ là 10 triệu USD.﻿

Tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam được thành lập từ năm 2009, hoạt động theo mô hình đa cấp. Việt Nam là thị trường thứ 71 của Herbalife trên toàn cầu.

Bộ Công Thương cho biết, tính đến tháng 6/2025, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng tham gia chủ yếu tập trung tại 5 doanh nghiệp lớn, chiếm khoảng 91% toàn ngành.

Về doanh thu, tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm gần 93% tổng doanh thu toàn ngành. Trong đó, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam ghi nhận doanh thu lớn nhất, đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% tổng doanh thu toàn ngành.