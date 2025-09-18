Mỗi ngày có hơn 720 người rời bỏ công ty đa cấp, hơn 560 người gia nhập

Theo thông tin từ Bộ Công thương, trong 8 tháng đầu năm 2025, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam nhìn chung vẫn giữ được sự ổn định, mặc dù số lượng người tham gia và doanh thu toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động, trong đó có 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người). Lực lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 5 doanh nghiệp lớn, chiếm tới 91% toàn ngành, gồm Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người - xấp xỉ 563 người mỗi ngày) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người - xấp xỉ 723 người mỗi ngày) khiến quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ 2024. Doanh thu của 5 doanh nghiệp lớn nhất chiếm gần 93% toàn ngành, trong đó Herbalife Việt Nam dẫn đầu với hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% doanh thu. Cơ cấu doanh thu vẫn chủ yếu đến từ thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92%), phần còn lại là đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và các mặt hàng khác (8%).

Các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và lợi ích kinh tế khác cho người tham gia, tương đương 37% doanh thu toàn ngành. Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân mà một người tham gia có hoạt động bán hàng nhận được chỉ tương đương 8% thu nhập bình quân đầu người cả nước.

Trong 6 tháng, tổng số thuế nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động bán hàng đa cấp đạt 1.302 tỷ đồng.

Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra đối với 5 doanh nghiệp, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng. UBCTQG cũng chủ trì đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương làm việc với 9 Sở Công Thương địa phương nhằm nắm bắt tình hình triển khai quản lý, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp.

UBCTQG tiếp tục phối hợp với cơ quan công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp, chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall, đồng thời phối hợp xác minh mô hình hoạt động đối với 6 trường hợp tại các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La.

Cơ quan quản lý cũng triển khai các nhiệm vụ theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, trong đó có các nội dung liên quan đến công nhận, kiểm tra, giám sát đào tạo pháp luật về bán hàng đa cấp và thông báo chấm dứt hoạt động.

Song song, UBCTQG đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bán hàng đa cấp và đang chủ trì xây dựng Nghị định mới thay thế các nghị định hiện hành, dự kiến trình Chính phủ tháng 12/2025.