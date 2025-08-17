Triệt phá đường dây đa cấp lừa đảo hàng chục tỷ đồng: Dựng công ty ma, thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân tại hội thảo

Chiều 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo dưới hình thức đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.﻿

Quá trình trinh sát xác định vào ngày 9/8, các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, thuộc xã Suối Hai, Hà Nội, nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.﻿

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng (bên trái).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.﻿

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP.HCM) là kẻ cầm đầu đường dây. Đáng thuê nhiều người lập website và tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.

Trên trang web, Đáng giới thiệu “Công ty Công nghệ TCIS” là một doanh nghiệp Canada trong lĩnh vực công nghệ máy tính, có văn phòng đại diện tại Hà Nội, đồng thời quảng bá rầm rộ về việc nghiên cứu máy tính lượng tử, blockchain và phát triển token TCIS với lời hứa hẹn giá trị tăng gấp hàng trăm, hàng nghìn lần.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định Đáng không hề có liên hệ với doanh nghiệp mang tên “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada, cũng không được phép mở văn phòng đại diện ở Việt Nam. Thực chất, hệ thống TCIS do Đáng lập ra không có hoạt động sản xuất hay kinh doanh, mà chỉ lấy tiền của nhà đầu tư trước để trả cho người tham gia sau.

Để triển khai hành vi lừa đảo, Đáng cho ra đời đồng tiền số TCIS (không có giá trị lưu hành) rồi tung nhiều chiêu trò quảng bá, lôi kéo người tham gia. Sau đó thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ở Phú Thọ), Trần Minh Nhật (48 tuổi, ở TP.HCM) cùng nhiều người khác phụ trách phát triển thị trường, quản lý tài chính. Đồng thời, Đáng còn thuê cả người nước ngoài giả danh doanh nhân thành đạt, tham gia thuyết trình tại các hội thảo trên khắp nhiều tỉnh thành để tạo lòng tin và dụ dỗ thêm nạn nhân.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 7/2025, đường dây này đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia, mở hơn 4.000 tài khoản, với tổng số vốn huy động hơn 2 triệu USDT (tương đương hơn 50 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt, Đáng dùng để giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan điều tra đã thu hồi được hơn 30 tỷ đồng từ vụ việc.