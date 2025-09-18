Công ty đa cấp lớn nhất Việt Nam thu 4.000 tỷ đồng sau nửa năm, chiếm 53% toàn ngành

Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm

Theo Báo cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về hoạt động bán hàng đa cấp, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024 (732.997 người).

Số lượng người tham gia tập trung chủ yếu tại 05 doanh nghiệp lớn (chiếm tới 91% toàn ngành), bao gồm: Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam, tiếp theo là Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

Đáng chú ý, số lượng người tham gia mới (101.876 người) thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người), dẫn tới quy mô ngành sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024.﻿

Doanh thu toàn ngành đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9%

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất chiếm gần 93% doanh thu toàn ngành trong nửa đầu năm 2025.

Doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất là Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam với hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 53% doanh thu toàn ngành.﻿

Doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vẫn chủ yếu từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% tổng doanh thu). Doanh thu từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm khoảng 8%.

Tổng số thuế nộp về ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đạt 1.302 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 05 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.



Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 doanh nghiệp với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng.﻿

Đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall cho cơ quan công an xử lý. ﻿