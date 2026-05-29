Manulife Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về hoạt động cộng đồng

Đây là giải thưởng uy tín toàn cầu, do The Pinnacle Group International tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong lĩnh vực phát triển bền vững (ESG - Environmental, Social, Governance) và trách nhiệm xã hội (CSR - Corporate Social Responsibility), với các sáng kiến gắn liền với xu hướng chuyển đổi của nền kinh tế.

Theo ông Eric Khoo – Trưởng Hội đồng đánh giá, chiến dịch của Manulife Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của hạng mục giải thưởng, đặc biệt nổi bật ở ba yếu tố: tác động thực chất đến cộng đồng, tính bền vững dài hạn, và cách triển khai sáng tạo.

Chiến dịch "Chọn Xanh cho Khỏe – Vì một Việt Nam thật Khỏe" được triển khai năm 2025, là một phần trong chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về tác hại của vi khuẩn HP và các bệnh lý hệ tiêu hóa được Manulife Việt Nam khởi xướng từ năm 2024. Qua đó, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong năm 2025, chiến dịch được mở rộng với nhiều hoạt động trực tuyến và trực tiếp, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về sức khỏe hệ tiêu hóa. Đáng chú ý, Manulife Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai hơn 8.000 suất khám sức khỏe miễn phí, nâng tổng số suất khám lên 20.000 kể từ khi khởi động vào năm 2024.

Định hướng này của Manulife Việt Nam cũng phù hợp với chiến lược giúp cộng đồng sống thọ hơn (longevity) mà Tập đoàn Tài chính Manulife đang theo đuổi trên toàn cầu. Ở góc độ này, sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính ổn định được xem là ba yếu tố gắn kết, góp phần tạo nên một cuộc sống thọ và chất lượng.

Kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn cho cộng đồng

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam cho biết: "Tại Manulife, chúng tôi tin rằng các hoạt động cộng đồng cần tạo ra những tác động tích cực và có thể duy trì lâu dài. Từ sức khỏe, môi trường đến giáo dục và chất lượng sống, Manulife mong muốn đồng hành cùng cộng đồng thông qua những sáng kiến thiết thực, với sự chung tay của nhân viên, đối tác và các tổ chức xã hội. Đây cũng là cách chúng tôi theo đuổi chiến lược phát triển bền vững một cách nhất quán".

Mới đây, hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Impact Week của Tập đoàn, Manulife Việt Nam đã triển khai tuần lễ vì cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa tại địa phương, trong đó có chương trình thu gom rác thải tại TP.HCM. Đồng thời, nhân viên công ty cũng chủ động thực hiện các sáng kiến như tổ chức phiên chợ gây quỹ, giảng dạy kỹ năng tại trường tình thương... Với mỗi hoạt động thiện nguyện do nhân viên thực hiện, Tập đoàn Manulife đóng góp thêm 1.000 đô la Canada nhằm gia tăng giá trị sẻ chia.

Đội ngũ nhân viên Manulife Việt Nam gom hơn 700kg rác trong tuần lễ Impact Week.

Với mỗi hoạt động thiện nguyện do nhân viên thực hiện, Tập đoàn Manulife đồng thời đóng góp 1.000 đô la Canada để gia tăng giá trị sẻ chia.

Hội chợ thiện nguyện diễn ra tại trụ sở Manulife Việt Nam với nhiều gian hàng. Toàn bộ số tiền thu được từ Hội chợ đã đóng góp vào quỹ từ thiện Bông Sen.

Trên phạm vi toàn cầu, "Impact Week" được triển khai tại 22 thị trường, với 234 hoạt động thiện nguyện và 21.724 giờ tình nguyện, tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giáo dục, sức khỏe, tài chính và an sinh xã hội.

Trong 27 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Manulife không chỉ phát triển kinh doanh mà còn kiên định đầu tư cho cộng đồng thông qua nhiều sáng kiến dài hạn.

Doanh nghiệp đã triển khai các giải pháp công nghệ nhằm giảm phụ thuộc vào giấy tờ; đồng thời tài trợ trang thiết bị học tập, phòng máy tính, và suất ăn cho học sinh tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, Manulife cũng hợp tác với các tổ chức xã hội để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới, góp phần tạo thêm cơ hội phát triển cho các nhóm yếu thế.

Có thể thấy, các hoạt động cộng đồng của Manulife Việt Nam tập trung vào những vấn đề có tác động lâu dài đến chất lượng sống như sức khỏe, môi trường, giáo dục và bình đẳng giới. Những sáng kiến này được triển khai xuyên suốt, có trọng tâm rõ ràng và gắn liền với cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.