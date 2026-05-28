Sau MOU tại Ấn Độ, Vinapharm và tập đoàn dược phẩm hàng đầu Ấn Độ Hetero Labs đã làm gì?

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các đại biểu

Ngày 7/5/2026, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ tổ chức ở Mumbai, Vinapharm và Hetero Labs - một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Ấn Độ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nguyên liệu dược (API) tại Việt Nam.

Sau lễ ký kết, hai bên đã bắt tay vào các cuộc trao đổi kỹ thuật và chuẩn bị cho những quyết định đầu tư cụ thể. Trong ngày 28/5, Vinapharm và đoàn lãnh đạo cấp cao Hetero Labs đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan để báo cáo về định hướng triển khai các dự án hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao nỗ lực của các bên trong việc hiện thực hóa các nội dung hợp tác giữa Vinapharm và Hetero Labs trong thời gian chưa đầy một tháng kể từ lễ trao Biên bản ghi nhớ.

Bộ trưởng khẳng định, với sự ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ của Bộ Y tế cũng như các Bộ, ngành Việt Nam, Vinapharm và Hetero Labs có điều kiện thuận lợi để sớm triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất API, thuốc công nghệ cao và dược sinh học tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn được chứng kiến lễ khởi công và khánh thành nhà máy, từ đó sớm đưa ra thị trường Việt Nam những sản phẩm dược phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Hetero Labs và Vinapharm

Đại diện Hetero Labs, Ông Murali Krishna Reddy B - Thành viên Gia đình sáng lập, Giám Đốc thị trường mới nổi & Ấn Độ - API và Thuốc thành phẩm, đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam và cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để triển khai các dự án dược phẩm quy mô lớn. Ông Murali cam kết ưu tiên triển khai đầu tư xây dựng nhà máy dược sinh học tại Việt Nam, làm nền tảng tiến tới nghiên cứu việc hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất API trong tương lai.

Về phía Vinapharm, bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cho biết, Vinapharm nhận thức đây không chỉ là cơ hội hợp tác thương mại, mà còn là cơ hội chiến lược để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành dược; góp phần nâng cao năng lực tự chủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam như định hướng chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vinapharm phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Ông Bùi Đức Long - Thành viên Hội đồng thành viên cho biết với vai trò là nhà đầu tư của Chính phủ, nắm giữ phần vốn nhà nước chi phối tại Vinapharm, SCIC thống nhất cao về chủ trương đối với định hướng hợp tác giữa Vinapharm và Hetero Labs trong việc nghiên cứu hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất API, thuốc công nghệ cao và dược sinh học tại Việt Nam.

Dự án được kỳ vọng góp phần vào mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguyên liệu dược nhập khẩu, tăng cường tự chủ chuỗi cung ứng và an ninh y tế. Hetero Labs, với năng lực sản xuất API, thuốc ARV, biosimilars và các nhóm thuốc công nghệ cao, được xem là đối tác phù hợp. Hai bên hướng tới chuyển giao công nghệ thực chất, góp phần giúp Việt Nam từng bước làm chủ quy trình sản xuất dược phẩm có hàm lượng công nghệ cao.