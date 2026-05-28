Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan

Ngày 28/05/2026, tại Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan, Sun Group chính thức ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Chiến lược (MOU) với Central Pattana - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan, dưới sự chứng kiến trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai quốc gia.



Đây là dấu ấn phát triển tiếp theo của Sun Group trên hành trình từ kiến tạo điểm đến đến định hình toàn bộ hệ sinh thái sống và dịch vụ thương mại xứng tầm quốc tế.

Central Pattana được biết đến là đơn vị phát triển và vận hành CentralWorld Bangkok – tổ hợp thương mại, giải trí và văn hóa nổi tiếng bậc nhất Thái Lan. Doanh nghiệp này hiện sở hữu mạng lưới 45 trung tâm thương mại cùng 13 khách sạn trên khắp Thái Lan, được xem là hình mẫu trong việc kết hợp hạ tầng bán lẻ với trải nghiệm đô thị và du lịch.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng nghiên cứu phát triển nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam, tập trung vào các địa bàn chiến lược gồm Đà Nẵng, TP.HCM và Phú Quốc.

Tại Đà Nẵng, Sun Group và Central Pattana định hướng phát triển một tổ hợp thương mại – giải trí quy mô lớn bên sông Hàn, hướng tới trở thành trung tâm phong cách sống mới của thành phố du lịch miền Trung. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Ở TP.HCM, hai bên lên kế hoạch phát triển các phức hợp thương mại tại khu Đông và khu trung tâm tài chính mới, nhằm đón đầu làn sóng tăng trưởng của đô thị năng động nhất cả nước.

Trong khi đó tại Phú Quốc, các trung tâm trải nghiệm tích hợp cao cấp được định vị như động lực mới cho du lịch mua sắm, góp phần biến đảo Ngọc thành điểm đến không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn để trải nghiệm, mua sắm và giải trí dài ngày.

Theo Sun Group, các trung tâm thương mại trong tương lai sẽ không đơn thuần là nơi mua sắm mà được phát triển như những “điểm đến trải nghiệm”, nơi du khách có thể thưởng thức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, khám phá kiến trúc độc bản, trải nghiệm ẩm thực kết hợp giữa bản địa và quốc tế, đồng thời hòa mình vào các lễ hội và sự kiện văn hóa.

Việc bắt tay với Central Pattana được đánh giá mở ra dư địa lớn cho phân khúc du lịch mua sắm tại Việt Nam – lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Thỏa thuận cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, mang ý nghĩa đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai nước.

Sau giai đoạn đầu tư mạnh vào hạ tầng và các điểm đến du lịch, Sun Group cho thấy tham vọng tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực thương mại – dịch vụ trải nghiệm, hướng tới mục tiêu gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tại các điểm đến trọng điểm của Việt Nam.