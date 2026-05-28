Admicro gặp gỡ RedNote, BBK! Media: Mở tuyến đối thoại hợp tác quốc tế

Buổi làm việc còn có sự tham gia của một số đối tác, khách hàng quan trọng của các bên, qua đó phản ánh nhu cầu thực tế của thị trường trong việc kết nối truyền thông, nội dung, dữ liệu và thương mại quốc tế.

Thâm nhập một thị trường mới không chỉ là câu chuyện đưa nền tảng, công nghệ hay thương hiệu vào một quốc gia khác. Với kinh nghiệm làm việc cùng nhiều đối tác, nền tảng và thương hiệu trong nước, Admicro cho rằng hợp tác xuyên biên giới cần một lộ trình đủ kỹ lưỡng, thay vì "dục tốc bất đạt". Mỗi thị trường có đặc thù riêng về hành vi người dùng, ngôn ngữ nội dung, hệ sinh thái truyền thông, kỳ vọng thương mại và cách xây dựng niềm tin. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng tại buổi làm việc là làm rõ mục tiêu của từng bên khi tiếp cận thị trường Việt Nam và khu vực.

RedNote: cơ hội đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người dùng quốc tế

RedNote/Xiaohongshu được người dùng Việt Nam biết đến nhiều hơn với tên gọi Tiểu Hồng Thư. Dù chưa phải nền tảng đại chúng tại Việt Nam, ứng dụng này đã được một bộ phận người dùng trẻ quan tâm nhờ kho nội dung lifestyle, làm đẹp, du lịch, mua sắm… và khả năng đăng ký, sử dụng bằng số điện thoại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đại diện RedNote cho biết, nền tảng này hiện được định vị là "cộng đồng về đời sống và sở thích", với khoảng gần 400 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, 90% nội dung là UGC và hơn 100 triệu người dùng từng đăng tải nội dung trong năm qua.

RedNote không chỉ là một nền tảng mạng xã hội, mà còn đóng vai trò như "công cụ tìm kiếm bằng niềm tin" đối với nhiều nhóm người dùng Trung Quốc. Họ lên nền tảng để tìm địa điểm du lịch, sản phẩm nên mua, cách phối đồ, quán ăn, khách sạn, trải nghiệm địa phương hay lời khuyên tiêu dùng từ cộng đồng.

Trong lĩnh vực du lịch, Việt Nam cũng được nhắc đến như một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh trên nền tảng này, với nhu cầu tìm kiếm xoay quanh chia sẻ lịch trình, trải nghiệm và các điểm đến tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, TP.HCM và Đà Lạt.

RedNote chia sẻ kỳ vọng về việc hợp tác trong tương lai, cùng các đối tác như BBK! Media, có thể hỗ trợ đưa câu chuyện về thương hiệu Việt Nam, du lịch Việt Nam, hàng không, văn hóa, ẩm thực và điểm đến Việt Nam đến gần hơn với nhóm người dùng quốc tế, đặc biệt là người dùng Trung Quốc.

BBK! Media: vai trò cầu nối social marketing, IP, celebrity

BBK! Media được giới thiệu như một đối tác có thế mạnh về social marketing, celebrity marketing, IP marketing và triển khai các chiến dịch tích hợp giữa nội dung, người nổi tiếng, cộng đồng và thương mại. Trong khi đó, Admicro có lợi thế về hệ sinh thái truyền thông, nền tảng nội dung, công nghệ, dữ liệu, đối tác KOL/creator và hiểu biết bản địa tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa Admicro và BBK sẽ giúp các thương hiệu tránh cách làm rập khuôn, áp nguyên mô hình từ thị trường trung Quốc sang Việt Nam và ngược lại.

Mỗi chiến dịch cần được thiết kế theo mục tiêu cụ thể: xây dựng nhận biết, tạo niềm tin, kích hoạt tìm kiếm, thúc đẩy thương mại hay xây dựng hình ảnh dài hạn cho thương hiệu/quốc gia.

Trong buổi làm việc, Mininglamp cũng tham gia với tư cách một đối tác công nghệ dữ liệu và AI, có năng lực trong các giải pháp marketing intelligence, phân tích dữ liệu, đo lường, social listening và tối ưu hiệu quả truyền thông. Đây có thể là lớp bổ trợ quan trọng nếu các bên tiến tới các mô hình hợp tác cần nền tảng dữ liệu, AI và đo lường chuyên sâu hơn.

Admicro: kết nối hệ sinh thái hợp tác quốc tế

Với Admicro, hợp tác với các đối tác Trung Quốc là một bước đi chiến lược mới trong hành trình mở rộng vai trò từ đơn vị truyền thông, quảng cáo sang growth partner (đơn vị kiến tạo tăng trưởng) cho thương hiệu. Thông qua hợp tác này, Admicro kỳ vọng cập nhật thêm các mô hình growth ecosystem (hệ sinh thái tăng trưởng) từ thị trường Trung Quốc, nơi social commerce, livestream bán hàng và các mô hình kết hợp giữa media, creator, data và commerce đang phát triển nhanh, từ đó bổ sung thêm góc nhìn và năng lực triển khai cho agency Việt Nam.

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VCCorp, Giám đốc Điều hành Admicro giới thiệu Vietnam Media OS - hạ tầng vận hành mới do Admicro phát triển, giúp các đơn vị truyền thông kết nối media, dữ liệu, AI, creator và chuyển đổi thương mại trong một hệ thống thống nhất.

Lợi thế của Admicro không chỉ tập trung vào một vài khách hàng hay một chiến dịch đơn lẻ, mà ở khả năng xây dựng giải pháp theo từng nhóm nhu cầu. Trên nền tảng hệ thống đối tác lớn, năng lực công nghệ, kinh nghiệm vận hành nền tảng, quan hệ với KOL/creator, khả năng tổ chức show, sản xuất nội dung, phân phối truyền thông và khai thác dữ liệu, Admicro có thể tham gia vào các bài toán ở quy mô rộng hơn: từ chiến dịch thương hiệu, chiến dịch ngành hàng đến các chiến lược truyền thông điểm đến hoặc truyền thông quốc gia.

Khi các đối tác quốc tế muốn thâm nhập thị trường Việt Nam, Admicro có thể giúp họ hiểu thị trường Việt Nam: từ hành vi người dùng, nền tảng truyền thông, creator, định dạng nội dung đến yêu cầu bản địa hóa. Ở chiều đưa Việt Nam ra thế giới, hệ sinh thái này có thể cùng các đối tác như RedNote, BBK! Media và Mininglamp xây dựng cách tiếp cận phù hợp để thương hiệu, điểm đến, sản phẩm và IP Việt Nam xuất hiện rõ hơn trước người dùng quốc tế.

Cuộc gặp gỡ ngày 25/05 là bước khởi động cho một tuyến đối thoại mới giữa Admicro và các đối tác Trung Quốc. Trong dài hạn, sự hợp tác này có thể mở ra hai hướng song song: hỗ trợ thương hiệu Trung Quốc vào Việt Nam bài bản hơn, đồng thời giúp thương hiệu, điểm đến và sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc cũng như nhóm người dùng quốc tế.

Dù vậy, các bên cũng thống nhất rằng để có kế hoạch thực tế, quá trình này cần thêm các bước trao đổi, đàm phán và thử nghiệm. Đưa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế và ngược lại, không chỉ là dịch nội dung sang ngôn ngữ bản địa, mà còn đòi hỏi hiểu đúng hành vi tìm kiếm, ngôn ngữ cộng đồng, định dạng nội dung và cơ chế lan tỏa trên từng nền tảng.