Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước khi bị bắt tạm giam, Trưởng Ban kiểm soát của Sonadezi nhận lương hơn 1 tỷ trong năm 2025

Ngọc Điệp | 28-05-2026 - 14:32 PM | Doanh nghiệp

Năm 2025, bà Phương nhận tiền lượng tại Sonadezi hơn 1 tỷ đồng, tăng 33% so với lương năm 2024 và được thưởng gần 84 triệu.

Ngày 28/5/2026, Tổng công ty Sonadezi (SNZ) công bố thông tin cho biết ngày 27/5, Sonadezi đã nhận được Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Bà Đặng Lê Bích Phượng – Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty Sonadezi về việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 28/05/2026 cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2025, bà Phượng nhận tiền lượng tại Sonadezi hơn 1 tỷ đồng, tăng 33% so với lương năm 2024 và được thưởng gần 84 triệu.

Bà Phượng từng công tác tại vị trí kế toán của Công ty May Gamex Sài Gòn từ tháng 9/2003, sau đó đến tháng 8/2004, bà Phượng làm kế toán tại Xí nghiệp Dịch vụ Sonadezi.

Trong 11 năm từ tháng 8/2005 đến tháng 8/2016, bà Phượng là Kế toán trưởng Trường Cao đẳng CN và QT Sonadezi. Từ tháng 2/2016, bà Phượng làm thành viên BKS của Sonadezi.

Đến tháng 4/2021, bà được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi.

Bà Phượng cũng từng là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Sơn Đồng Nai (SDN) nhưng đã từ nhiệm tại đây vào ngày 18/4/2025.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast được rót thêm 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ vượt 90.000 tỷ đồng, cao hơn Vingroup, VinEnergo, Vinhomes, VinSpeed

VinFast được rót thêm 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ vượt 90.000 tỷ đồng, cao hơn Vingroup, VinEnergo, Vinhomes, VinSpeed Nổi bật

Phát Đạt đã thanh toán 900 tỷ đồng đặt cọc theo MOU hợp tác với Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Phát Đạt đã thanh toán 900 tỷ đồng đặt cọc theo MOU hợp tác với Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City Nổi bật

Dàn cựu lãnh đạo VICEM xin giảm án và tiền bồi thường vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang gần 11 năm

Dàn cựu lãnh đạo VICEM xin giảm án và tiền bồi thường vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang gần 11 năm

14:15 , 28/05/2026
Chiến lược "Đại kết nối" của Masan: Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chờ đợi 30 năm để hoàn tất "Hệ điều hành tiêu dùng" phục vụ người Việt

Chiến lược "Đại kết nối" của Masan: Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chờ đợi 30 năm để hoàn tất "Hệ điều hành tiêu dùng" phục vụ người Việt

13:30 , 28/05/2026
VEFAC hướng tới là điểm đến hàng đầu cho ngành triển lãm quốc tế

VEFAC hướng tới là điểm đến hàng đầu cho ngành triển lãm quốc tế

13:30 , 28/05/2026
Dân tài chính dùng laptop này là “chuẩn”: Vừa soi chart, vừa làm việc

Dân tài chính dùng laptop này là “chuẩn”: Vừa soi chart, vừa làm việc

13:30 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên