VinFast được rót thêm 10.000 tỷ đồng, vốn điều lệ vượt 90.000 tỷ đồng, cao hơn Vingroup, VinEnergo, Vinhomes, VinSpeed

Trí Đức | 28-05-2026 - 13:59 PM | Doanh nghiệp

90.793 tỷ đồng là một con số khổng lồ, đưa VinFast lên số 1 trong hệ sinh thái Vingroup, vượt qua vốn điều lệ của công ty mẹ Vingroup hay các tên tuổi khác như VinEnergo, VinSpeed, Vinhomes.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast JSC) vừa có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng thêm 10.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tại công bố vào tháng 4/2026, ﻿vốn điều lệ của VinFast tăng từ 80.793 tỷ đồng lên 90.793 tỷ đồng, tương ứng tăng 12,4%.

Vốn nước ngoài (VINFAST AUTO LTD. - Singapore) giữ nguyên về giá trị nhưng tỷ lệ giảm từ 11,653% xuống 10,369% do tổng vốn tăng lên. Toàn bộ 10.000 tỷ tăng thêm đến từ vốn tư nhân trong nước.

Việc tăng vốn được thực hiện hoàn toàn thông qua phát hành thêm 1 tỷ cổ phần ưu đãi cổ tức (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần), không phát hành thêm cổ phần phổ thông.﻿

Ngoài tăng vốn, VinFast cũng cập nhật lại hệ thống ngành nghề kinh doanh. Ngoài một số ngành nghề được cập nhật mã mới, sự bổ sung mới là phát triển trò chơi điện tử (và 6211) và cho thuê máy móc thiết bị (mã 7730).

Theo thông tin công bố ngày 27/5, Hội đồng quản trị Vingroup đã ban hành các nghị quyết vào ngày 26/5/2026 liên quan đến việc tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.﻿

Cụ thể, Vingroup cho biết sẽ thực hiện tách doanh nghiệp đối với VinFast để thành lập một công ty con mới mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VinFast Vietnam Joint Stock Company – VFVN). Theo công bố, công ty mới có vốn điều lệ dự kiến gần 5.184 tỷ đồng.﻿

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity có lãi từ Q4/2025, chuẩn bị huy động thêm vốn từ LeapFrog Investments

Samsung xây nhà máy kiểm thử chip đầu tiên tại Việt Nam, vốn 1,5 tỷ USD

Phát Đạt đã thanh toán 900 tỷ đồng đặt cọc theo MOU hợp tác với Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

13:58 , 28/05/2026
Chiến lược "Đại kết nối" của Masan: Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chờ đợi 30 năm để hoàn tất "Hệ điều hành tiêu dùng" phục vụ người Việt

13:30 , 28/05/2026
VEFAC hướng tới là điểm đến hàng đầu cho ngành triển lãm quốc tế

13:30 , 28/05/2026
Dân tài chính dùng laptop này là "chuẩn": Vừa soi chart, vừa làm việc

13:30 , 28/05/2026

