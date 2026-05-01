Samsung xây nhà máy kiểm thử chip đầu tiên tại Việt Nam, vốn 1,5 tỷ USD

Nhà máy Samsung ở Thái Nguyên

Theo tài liệu đề xuất gửi các cơ quan chức năng mà Reuters tiếp cận được, dự án chiến lược này đã được cơ quan quản lý chấp thuận vào tháng 3 năm nay và việc triển khai xây dựng thực tế đã bắt đầu tại một khu công nghiệp cách Hà Nội khoảng 60 km về phía Bắc.

Nhà máy mới dự kiến sẽ chính thức đi vào vận hành từ tháng 11/2027, đóng vai trò là cơ sở kiểm thử chip đầu tiên của Samsung tại Việt Nam, qua đó góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn cung chip nhớ trên toàn cầu trước làn sóng bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hồ sơ xin cấp phép môi trường của dự án cho thấy cơ sở này sẽ tập trung vào các dòng chip nhớ truyền thống (legacy chips) với công suất thiết kế hàng năm đạt 153,3 tỷ gigabit (Gb) chip DRAM và 255,6 tỷ Gb chip NAND.

Dù không nằm trong lõi chuỗi cung ứng AI cao cấp, các loại chip nhớ đời cũ này vẫn đang rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng do các nhà sản xuất lớn trên thế giới dồn phần lớn năng lực sản xuất cho dòng chip AI thế hệ mới để phục vụ các trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt, tài liệu cũng tiết lộ tầm nhìn dài hạn khi Samsung có kế hoạch tái đầu tư nguồn lợi nhuận thu được từ dự án với quy mô lên tới 2,5 tỷ USD cho một nhà máy thứ hai trong tương lai.

Reuters ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy các phương tiện cơ giới hạng nặng cùng hàng trăm kỹ sư và công nhân đã triển khai công việc liên tục từ ít nhất là tháng 4 năm nay, ngay cạnh tổ hợp sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện hữu của tập đoàn tại Thái Nguyên.

Quyết định mở rộng này tiếp tục khẳng định vai trò mắt xích quan trọng của Việt Nam trong phân khúc hậu kỳ của ngành bán dẫn toàn cầu, bao gồm các công đoạn cần nhiều lao động như lắp ráp, đóng gói và kiểm thử lỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Với tổng vốn đầu tư cam kết lũy kế vượt mức 23 tỷ USD qua nhiều thập kỷ, Samsung hiện giữ vững vị thế là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Sự xuất hiện của nhà máy mới này sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn hậu kỳ, nơi vốn đã có sự định vị chắc chắn của nhiều ông lớn đa quốc gia khác như Intel, Amkor Technology và Hana Micron.