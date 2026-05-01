Rủi ro duy nhất khi 'đổi vàng lấy nhà' theo lời CEO Vinhomes là gì?

Trao đổi về chương trình “đổi vàng lấy nhà”, bà Nguyễn Thu Hằng, CEO Vinhomes, cho biết nhiều người đặt câu hỏi liệu mô hình này có thực sự “an toàn” và “chắc thắng” như doanh nghiệp giới thiệu hay không.

Theo bà Hằng, để “lôi” vàng ra khỏi két của người dân, yếu tố tiên quyết là phải đảm bảo người tham gia vừa an toàn tài sản, vừa có cơ hội sinh lời ổn định.

“Đó là động lực duy nhất để biến ‘dòng vốn chết’ thành ‘dòng tiền sống’ tạo ra giá trị gia tăng”, bà nói.

CEO Vinhomes cho biết chương trình được thiết kế theo hướng linh hoạt, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho khách hàng. Trong trường hợp thị trường bất động sản tăng trưởng thuận lợi, người tham gia có thể sở hữu tài sản với khả năng gia tăng giá trị mạnh trong dài hạn.

Ở chiều ngược lại, nếu mức tăng của thị trường không đạt kỳ vọng, khách hàng vẫn được bảo toàn số vàng đã tham gia chương trình, đồng thời nhận thêm lợi tức 2%/năm tính theo giá trị vàng tại thời điểm đáo hạn.

Theo bà Nguyễn Thu Hằng, “rủi ro duy nhất” của khách hàng khi tham gia chương trình là chi phí cơ hội phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, vị CEO cho biết yếu tố này đã được doanh nghiệp tính toán và hóa giải thông qua cơ chế cho phép khách hàng chuyển nhượng linh hoạt trong quá trình tham gia.

“Nói cách khác, tham gia chương trình này, khách hàng luôn ở thế chủ động và linh hoạt” , bà Hằng chia sẻ, đồng thời cho rằng cơ chế trên giúp người tham gia cảm thấy an tâm hơn ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo giới phân tích, “chi phí cơ hội” trong các chương trình đổi vàng lấy nhà chủ yếu đến từ khả năng nhà đầu tư bỏ lỡ các kênh sinh lời khác trong thời gian tham gia hợp đồng, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng hoặc các loại tài sản khác biến động mạnh. Ngoài ra, yếu tố thanh khoản và khả năng chuyển nhượng thực tế cũng là điều người mua cần cân nhắc.

Phát biểu của lãnh đạo Vinhomes xuất hiện trong bối cảnh thị trường vàng và bất động sản đang thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, hôm 25/5, chương trình “đổi vàng lấy nhà” của Vinhomes là cơ chế cho phép khách hàng sử dụng vàng để tham gia mua bất động sản thay vì thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.

Theo mô hình được giới thiệu, khách hàng dùng lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4 để tham gia chương trình, với giá trị tương đương khoảng 80% giá căn nhà. Một đơn vị vàng bạc sẽ thực hiện định giá và thanh toán, sau đó Vinhomes nhận tiền và bán nhà cho khách hàng.

Sau thời hạn khoảng 5 năm, người tham gia có hai lựa chọn tiếp tục sở hữu căn nhà nếu có nhu cầu và giá trị bất động sản tăng tốt hơn vàng hoặc trả lại nhà để nhận lại giá trị vàng ban đầu kèm mức lợi tức khoảng 10% tính theo số vàng, trong trường hợp hiệu quả tăng giá của nhà thấp hơn vàng hoặc khách hàng muốn rút lui.