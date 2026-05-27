Khởi tố 10 đối tượng liên quan website bóng đá lậu ‘Bún Chả TV’

Trước đó, khoảng tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “ Bún Chả TV ” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Điều khiến cơ quan công an đặc biệt chú ý là mỗi ngày hệ thống này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập. Không chỉ phát sóng bóng đá lậu, các website còn cài quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến. Lượng truy cập càng lớn, nguồn thu từ quảng cáo và cá cược càng nhiều.

Từ dấu hiệu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan vụ án.

Quá trình xác minh cho thấy đường dây hoạt động cực kỳ tinh vi. Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, dùng nhiều lớp trung gian che giấu địa chỉ IP, quản trị website bằng tài khoản ảo và liên lạc qua ứng dụng mã hóa. Việc thanh toán tiền công được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, một đối tượng trú tại Hà Nội đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống “Bún Chả TV”, chia thành nhiều bộ phận như lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên mạng.

Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của đường dây đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện nội dung soi “kèo”, dự đoán tỷ số để kích thích người xem đánh bạc. Riêng nhóm bình luận viên được trả công từ 50-70 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 15/5, Ban chuyên án phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng nhiều phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.