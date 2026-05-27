Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động nhân sự cấp cao tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Theo Thuỳ Linh | 27-05-2026 - 21:48 PM | Doanh nghiệp

Ông Hoàng Xuân Khôi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc EVNNPT.

Theo Quyết định về việc ban hành quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Biến động nhân sự cấp cao tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia- Ảnh 1.

Ông Hoàng Xuân Khôi (đứng giữa) được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc EVNNPT từ tháng 2-2026. Ảnh: EVN

Quyền Tổng giám đốc Hoàng Xuân Khôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung các hoạt động hàng ngày của tổng công ty theo quy định.

Ông Khôi cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực trọng yếu như: hoạch định chiến lược phát triển của EVNNPT; kế hoạch (dài hạn, trung hạn và hàng năm) sản xuất, kỹ thuật, tài chính, đầu tư xây dựng; giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Quyền Tổng giám đốc còn được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách các ban, gồm: Ban Kế hoạch; Ban Tổ chức và Nhân sự; Ban Kiểm tra, Thanh tra và Pháp chế; Ban Quản lý đấu thầu; Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng phân công lại nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc: Ông Lưu Việt Tiến phụ trách kỹ thuật, quản lý vận hành và một số dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Tân phụ trách tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng; ông Bùi Văn Kiên phụ trách đầu tư xây dựng và điều hành cơ quan.

Trước khi được giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc EVNNPT, ông Hoàng Xuân Khôi từng là Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1). Từ ngày 11-2-2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc EVNNPT.

Trước đợt biến động nhân sự này, ngày 16-12-2025, ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc công ty.

Việc thay đổi lãnh đạo cấp cao của EVNNPT trong bối cảnh sau khi một loạt lãnh đạo của các công ty điện bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam, trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1; ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1) và ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)…

PC1, PECC1 và PECC2 là các doanh nghiệp đều từng góp mặt trong dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), do EVNNPT làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 519 km với tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỉ đồng, bắt đầu thi công từ ngày 25-1-2024, chính thức khánh thành ngày 29-8-2024.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hạ thời gian ‘đổi vàng’ xuống 3 năm, Vinhomes khẳng định dù giá vàng tăng nóng tới đâu cũng không thể sập

Hạ thời gian ‘đổi vàng’ xuống 3 năm, Vinhomes khẳng định dù giá vàng tăng nóng tới đâu cũng không thể sập Nổi bật

Tổng giám đốc Masan Consumer (MCH) được mua tối đa 3,88 triệu cổ phiếu với giá rẻ hơn 92% thị giá hiện tại

Tổng giám đốc Masan Consumer (MCH) được mua tối đa 3,88 triệu cổ phiếu với giá rẻ hơn 92% thị giá hiện tại Nổi bật

Hậu tái cơ cấu, QP Holdings (HKT) lên kế hoạch lãi tăng 578%, tham vọng làm dự án bất động sản nghìn tỷ ở TP.HCM

Hậu tái cơ cấu, QP Holdings (HKT) lên kế hoạch lãi tăng 578%, tham vọng làm dự án bất động sản nghìn tỷ ở TP.HCM

21:44 , 27/05/2026
30 năm VinaPhone: Hành trình phụng sự và kết nối những khát vọng Việt

30 năm VinaPhone: Hành trình phụng sự và kết nối những khát vọng Việt

19:30 , 27/05/2026
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chinh phục cột mốc 350 tỷ kWh

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ chinh phục cột mốc 350 tỷ kWh

19:30 , 27/05/2026
GStar Summit 2026: Đối thoại về AI & Nhân loại cùng lãnh đạo Google DeepMind và Carnegie Mellon

GStar Summit 2026: Đối thoại về AI & Nhân loại cùng lãnh đạo Google DeepMind và Carnegie Mellon

17:30 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên