Hạ thời gian ‘đổi vàng’ xuống 3 năm, Vinhomes khẳng định dù giá vàng tăng nóng tới đâu cũng không thể sập

Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang là tâm điểm nóng của thị trường bất động sản.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng không chỉ được bảo vệ đa lớp mà trong mọi trường hợp luôn là người ở thế chủ động.

Mua bảo hiểm giá vàng và ký cam kết đảm bảo nguồn cung vàng vật chất

Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang tạo xung lực mới cho thị trường nhưng cũng có ý kiến lo ngại, đến thời điểm đáo hạn, nếu giá vàng tăng mất kiểm soát, Vinhomes sẽ khó xoay sở để hoàn trả được như cam kết. Vinhomes đã tính đến kịch bản này chưa, thưa bà?

Vinhomes không mạo hiểm với tài sản của khách hàng hay chính vận mệnh của mình. Chương trình chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp lý và đặc biệt là có đầy đủ phương án quản trị rủi ro.

Riêng với giá vàng, chúng tôi đã mua bảo hiểm giá vàng để chia sẻ rủi ro, ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai. Vì vậy, dù giá vàng có tăng nóng tới đâu, khi đáo hạn, Vinhomes cũng không thể sập (cười) và khách hàng tất nhiên sẽ vẫn được hoàn trả toàn vẹn giá trị vàng đã chuyển đổi kèm 2% lợi tức mỗi năm đúng như cam kết.

-Mặc dù Vinhomes đã mua bảo hiểm giá vàng nhưng thực tế 5 năm qua, giá vàng đã tăng dựng đứng khoảng 3 lần. Nếu khi đáo hạn, giá vàng đã tăng phi mã vượt quá khả năng của chính các đơn vị bảo hiểm thì sao, thưa bà?

Lo lắng này luôn đúng cho mọi mặt hàng hóa không chỉ vàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lo lắng thái quá. Ở góc độ quốc tế, các tổ chức phân tích uy tín đều nhận định giá vàng hiện đã ở vùng rất cao, sau khi hội tụ đủ các yếu tố gây tăng giá đỉnh điểm như chiến tranh, bất ổn toàn cầu…. Ở trong nước, Chính phủ cũng có nhiều giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường vàng hiệu quả. Khả năng xuất hiện chu kỳ vàng tăng phi mã kéo dài như vừa rồi là không nhiều.

Quan trọng hơn, các đơn vị nhận bảo hiểm giá vàng cho Vinhomes đều là những tổ chức lớn, có năng lực phân tích, quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Tất nhiên, họ đã phải cân nhắc, tính toán rất kỹ các nguy cơ, nếu không đảm bảo được khả năng kiểm soát rủi ro, họ sẽ không tham gia chương trình này.

- Không chỉ biến động giá cả, Vinhomes còn đứng trước nguy cơ vỡ trận nếu lượng khách hàng tham gia quá lớn và đòi hoàn trả vàng cùng lúc khi đáo hạn. Bà có thể cho biết Vinhomes lấy cơ sở nào đảm bảo sẽ thu xếp đủ lượng vàng vật chất hoàn trả cho khách hàng?

Chúng tôi cũng đã tiên liệu trước việc này nên đang làm việc với các công ty vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung tương ứng với lượng vàng khách hàng sẽ chuyển đổi sau khi đáo hạn. Trên nguyên tắc các công ty vàng bạc cam kết bảo đảm nguồn cung tới đâu, chúng tôi mới triển khai chương trình tới đó, không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro.

Khách hàng luôn “an toàn - chắc thắng”

Như vậy có thể hiểu là Vinhomes đang dùng các bên thứ ba để “bảo hiểm kép” cho khách hàng cả về giá vàng lẫn nguồn cung vàng vật chất?

Khách hàng tham gia chương trình được bảo vệ 4 lớp. Đầu tiên là các điều khoản pháp lý chuẩn chỉ, minh bạch; thứ hai là bảo hiểm về giá trị, dù giá vàng biến động thế nào, quyền lợi tài chính của khách hàng vẫn được đảm bảo; thứ ba là bảo hiểm về nguồn cung vàng vật chất. Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động tham gia gói bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với ngân hàng để bảo toàn nguồn vốn tuyệt đối của mình

Theo như bà chia sẻ, khách hàng tham gia chương trình không chỉ “an toàn” mà còn “chắc thắng”, chẳng lẽ không có chút rủi ro nào?

Để “lôi” vàng ra khỏi két người dân thì phải đảm bảo cho họ sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn. Đó là động lực duy nhất để biến “dòng vốn chết” thành “dòng tiền sống” tạo ra giá trị gia tăng. Chương trình này đảm bảo cho người dân cơ chế an toàn và linh hoạt. Nếu thị trường bất động sản tăng trưởng tốt, họ sẽ được sở hữu tài sản có khả năng gia tăng giá trị mạnh trong dài hạn. Ngược lại, nếu mức tăng không đạt kỳ vọng, họ vẫn còn nguyên số vàng đã có kèm theo mức lợi tức 2%/năm giá trị vàng tại thời điểm chương trình đáo hạn. Rủi ro duy nhất là chi phí cơ hội có thể phát sinh trong thời hạn hợp đồng nhưng rủi ro này cũng đã được hóa giải bằng cơ chế cho phép chuyển nhượng thoải mái rồi.

Nói cách khách, tham gia chương trình này, khách hàng luôn ở thế chủ động và linh hoạt, an toàn, chắc thắng trong mọi trường hợp, kể cả khi thị trường xấu nhất.

Linh hoạt lựa chọn thời hạn và giá trị chuyển đổi

Sau 48h công bố Chương trình đã gây xôn xao trên mọi nền tảng xã hội, còn phản ứng thực tế từ khách hàng và thị trường ra sao, thưa bà?

Chương trình chuyển hóa vàng vào nền kinh tế đã được thực hiện tại các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia. Khi Vinhomes ra mắt chương trình này cũng đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm bùng nổ từ thị trường. Nhiều khách hàng đã chủ động liên hệ với Vinhomes bày tỏ mong muốn được tham gia ngay vì lợi ích kép: vừa an toàn - vừa linh hoạt sinh lời, trong đó có nhiều ý kiến đề xuất ngược lại cho chúng tôi để tạo cơ hội cho nhiều người tham gia hơn

Bà có thể chia sẻ đó là những đề xuất gì và Vinhomes có định điều chỉnh theo nhu cầu thị trường không?

Khách hàng mong muốn được tăng lựa chọn linh hoạt về thời gian đáo hạn cũng như tỷ lệ quy đổi vàng sang nhà để tăng quyền chủ động và tối ưu các kế hoạch cá nhân. Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe khách hàng, chúng tôi quyết định điều chỉnh về thời hạn chương trình. Thay vì chốt cứng thời hạn sau 5 năm nhận hoàn vàng hoặc sở hữu nhà, khách hàng có thể tùy chọn mốc sau 3 năm hoặc sau 5 năm đều được hưởng lãi suất 2%/năm. Cũng như vậy, tỷ lệ vàng quy đổi từ vàng sang nhà từ 80% có thể về mức tối thiểu 50% với những căn giá trị lớn để tối ưu cơ hội cho khách hàng.

Vinhomes nổi tiếng về tiến độ nhanh và chuẩn, thường chưa tới 3 năm đã có thể bàn giao nhà. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong 2 năm tiếp theo nếu khách hàng đợi tới thời hạn 5 năm mới ra quyết định được, thưa bà?

Đúng là chúng tôi luôn đạt và vượt tiến độ đề ra nên khách hàng chọn chuyển đổi sau 5 năm có cơ hội được toàn quyền sử dụng ngay chính căn nhà trong chương trình chuyển đổi cho mục đích ở, cho thuê hoặc khai thác kinh doanh. Phần lợi ích phát sinh này hoàn toàn thuộc về khách hàng. Sau 5 năm, nếu khách hàng muốn nhận lại vàng thì chúng tôi vẫn hoàn trả đúng cam kết ban đầu. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất tin vào sản phẩm bất động sản của Vinhomes tạo ra giá trị tốt, do đó có thể khách hàng cũng sẽ tiếp tục nắm giữ thời điểm chuyển đổi.

- Nếu thực sự vì khách hàng, tại sao Vinhomes vẫn “chốt cứng” điều kiện áp dụng với vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, trong khi chỉ cần đẩy lên trước ngày 25/5/2026 là đã tạo thêm cơ hội cho nhiều người tham gia hơn?

Bởi mục tiêu của chúng tôi là góp phần chống vàng hóa nền kinh tế, kích thích lượng vàng tích trữ sẵn có trong dân thành dòng vốn lưu thông năng động, chứ không khuyến khích người dân đi mua vàng để tham gia chương trình. Việc giới hạn thời điểm sở hữu vàng là biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn đầu cơ, đồng thời đảm bảo chương trình tuân thủ đúng chủ trương “chống vàng hóa” của Nhà nước.

Mong muốn của Vinhomes là góp phần khơi thông nguồn lực khổng lồ đang nằm im trong két sắt nhà dân, đưa dòng vốn tĩnh này vào vòng quay thị trường, tạo ra giá trị thực sự cho nền kinh tế, trong khi vẫn bảo toàn tài sản và sinh lời cho khách hàng

- Xin cảm ơn bà!