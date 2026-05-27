Thaiholdings thông báo khẩn sau chuỗi giá cổ phiếu tăng 3 lần

CTCP Thaiholdings (THD) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành ngày 26/5/2026, Thaiholdings dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 trong năm 2026 dự kiến tại Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp là 16/6/2026. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo sau trong thư mời họp gửi tới cổ đông.



Một trong những nội dung đáng chú ý dự kiến được trình tại đại hội là phương án tăng vốn điều lệ của công ty. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Trên thị trường chứng khoán, phiên 27/5, cổ phiếu THD tiếp tục tăng trần lên 101.000 đồng/cp, tăng khoảng 3,2 lần so với đầu tháng. Nhịp bứt phá này đưa THD lên vùng giá cao nhất trong khoảng 4 năm, kể từ tháng 5/2022. Vốn hoá thị trường đạt 38.800 tỷ đồng. ﻿

THD bắt đầu niêm yết trên sàn HNX vào giữa năm 2020. Sau khoảng một năm, thị giá THD đã leo thẳng lên vùng đỉnh khoảng 277.000 đồng/cp vào tháng 12/2021, tương ứng mức tăng gần 14 lần. Ở giai đoạn hoàng kim, Thaiholdings từng vươn lên trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HNX, với giá trị thị trường khoảng 43.750 tỷ đồng.



Tuy nhiên, sau nhịp tăng nóng, cổ phiếu này bước vào chu kỳ lao dốc kéo dài trong năm 2022 và những năm sau đó.



Được biết, THD là cổ phiếu từng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy. Ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011–2020. Người kế nhiệm từ giai đoạn đó đến nay là ông Nguyễn Chí Kiên - em trai ông Thuỵ. Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD đang nắm giữ.



Về kết quả kinh doanh, BCTC quý I/2026 của Thaiholdings cho thấy doanh thu thuần đạt 239 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 14,5%.



Năm 2026, Thaiholdings đặt kế hoạch doanh thu thuần 967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện của năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và khoảng 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.



Thông tin liên quan, Tập đoàn Thaigroup - công ty do Thaiholdings sở hữu 48% vốn và có cùng Chủ tịch HĐQT vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay. Với quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD). ﻿Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, dự án có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.