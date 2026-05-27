Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viettel Construction dự kiến phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Theo PV | 27-05-2026 - 13:58 PM | Doanh nghiệp

Viettel Construction dự kiến phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Viettel Construction dự kiến phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cỏ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:12.

Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction, MCK: CTR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triễn khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, Viettel Construction dự kiến phát hành hơn 13,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 12) để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (mỗi cồ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thì nhận được 12 cổ phần mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi căn cứ theo BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Thời gian dự kiến phát hành sau khi Tổng Công ty hoàn thành việc báo cáo với UBCKNN, dự kiến trong năm 2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/5/2026, CTR thông báo việc bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Huy Dũng và bà Đào Thu Hiền.

Việc bổ nhiệm trên căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VCC và Quyết định số 45/QĐ-VCC ngày 25/5/2026 của HĐQT Viettel Construction.

Về Viettel Construction, doanh nghiệp này tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Xí nghiệp Xây lắp Công trình được thành lập ngày 30/10/1995.

Đến tháng 7/2018, doanh nghiệp chính thức được chuyển đổi tên thành Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) và hoạt động kinh doanh với 5 trụ chính: Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải pháp & Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.

Viettel Construction được biết đến là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 65,66% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (theo Báo cáo quản trị năm 2025).

Sau gần 1 thập kỷ, Viettel Global mới có thương vụ mới: Rót 560 triệu USD vào một quốc gia châu Mỹ

Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sức nóng từ kế hoạch 8,22 triệu tỷ đầu tư công, 'đại gia' bán xe tải 'Hổ vồ' lãi khủng, cổ phiếu đã tăng 445%

Sức nóng từ kế hoạch 8,22 triệu tỷ đầu tư công, 'đại gia' bán xe tải 'Hổ vồ' lãi khủng, cổ phiếu đã tăng 445% Nổi bật

Chỉ bán duy nhất 1 mặt hàng cho 16 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp thu hơn 106.000 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2024

Chỉ bán duy nhất 1 mặt hàng cho 16 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp thu hơn 106.000 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2024 Nổi bật

Ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra 27.000 cổ phiếu UPC

Ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra 27.000 cổ phiếu UPC

13:56 , 27/05/2026
Không chỉ là chu kỳ giá: Vonfram đang trở thành tài sản chiến lược toàn cầu

Không chỉ là chu kỳ giá: Vonfram đang trở thành tài sản chiến lược toàn cầu

13:30 , 27/05/2026
Công an TP Hà Nội cảnh báo người đầu tư chứng khoán, lấy ví dụ FLC, Tân Hoàng Minh

Công an TP Hà Nội cảnh báo người đầu tư chứng khoán, lấy ví dụ FLC, Tân Hoàng Minh

10:45 , 27/05/2026
Cuộc đua “đốt tiền” của Shopee, TikTok Shop kết thúc: Phí sàn lên gấp 4 lần trong 4 năm, người dùng càng bán càng lỗ

Cuộc đua “đốt tiền” của Shopee, TikTok Shop kết thúc: Phí sàn lên gấp 4 lần trong 4 năm, người dùng càng bán càng lỗ

10:15 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên