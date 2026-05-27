Viettel Construction dự kiến phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction, MCK: CTR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triễn khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, Viettel Construction dự kiến phát hành hơn 13,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 12) để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (mỗi cồ đông sở hữu 100 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thì nhận được 12 cổ phần mới).

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi căn cứ theo BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

Thời gian dự kiến phát hành sau khi Tổng Công ty hoàn thành việc báo cáo với UBCKNN, dự kiến trong năm 2026.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/5/2026, CTR thông báo việc bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Huy Dũng và bà Đào Thu Hiền.

Việc bổ nhiệm trên căn cứ Quyết định số 39/QĐ-VCC và Quyết định số 45/QĐ-VCC ngày 25/5/2026 của HĐQT Viettel Construction.

Về Viettel Construction, doanh nghiệp này tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Xí nghiệp Xây lắp Công trình được thành lập ngày 30/10/1995.

Đến tháng 7/2018, doanh nghiệp chính thức được chuyển đổi tên thành Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction) và hoạt động kinh doanh với 5 trụ chính: Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải pháp & Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.

Viettel Construction được biết đến là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu 65,66% số cổ phiếu có quyền biểu quyết (theo Báo cáo quản trị năm 2025).