Viettel bắt tay Petrolimex điện hóa đội xe, đặt trạm sạc xe điện tại hệ sinh thái của Viettel

Ngọc Điệp | 26-05-2026 - 11:14 AM | Doanh nghiệp

Phó Tổng giám đốc Viettel Cao Anh Sơn và Phó Tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú ký thoả thuận hợp tác (Ảnh: Petrolimex)

Ngày 25/5/2026, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết hợp tác, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới giữa hai tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất tập trung hợp tác trên sáu trụ cột chiến lược.

Về hạ tầng số và vận hành thông minh, Viettel chia sẻ kinh nghiệm kiến trúc hạ tầng công nghệ thông tin – viễn thông toàn tập đoàn; triển khai giải pháp quản lý trạm xăng thông minh (Smart Petrol Station) và ứng dụng AI/IoT trong đo bồn, giám sát lưu lượng, cảnh báo rò rỉ tại hệ thống cửa hàng, kho, tuyến ống của Petrolimex. Dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) của Viettel cũng được khai thác để tăng cường bảo mật và tính sẵn sàng của hệ thống.

Trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ khách hàng số, hai bên phối hợp triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex thông qua tài khoản giao thông ePass và các nền tảng Viettel Money, My Viettel; đồng thời tích hợp hệ thống CRM, ERP, CDP và chăm sóc khách hàng tự động.

Trong lĩnh vực dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (BigData – AI), hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản trị dữ liệu xuyên suốt toàn hệ thống doanh nghiệp.

Về an toàn thông tin và bảo mật hạ tầng số, hai bên chia sẻ giải pháp, xây dựng chính sách và tiêu chuẩn bảo mật phù hợp với quy mô doanh nghiệp lớn.

Về năng lượng sạch và mô hình kinh doanh mới, hai bên nghiên cứu triển khai năng lượng tái tạo, hợp tác trong lộ trình điện hóa đội xe và đặt trạm sạc xe điện tại hệ sinh thái của Viettel.

Ngoài ra, hai bên hợp tác phát triển dịch vụ xăng dầu, bảo hiểm phi nhân thọ và tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu tại lễ ký kết hợp tác (Ảnh: Petrolimex)

Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu: “Nếu được kết nối đúng tầm nhìn và triển khai với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, sự hợp tác này sẽ không chỉ tạo ra giá trị cho hai doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế đất nước”.

Sự kiện hợp tác giữa Viettel và Petrolimex được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá thực chất, nơi hạ tầng số và hệ sinh thái năng lượng quốc gia được kết nối chặt chẽ, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của Việt Nam.

