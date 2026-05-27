Sức nóng từ kế hoạch 8,22 triệu tỷ đầu tư công, 'đại gia' bán xe tải 'Hổ vồ' lãi khủng, cổ phiếu đã tăng 445%

Trong quý 1/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID – MCK: VVS) báo cáo doanh thu thuần đạt hơn 2.750 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận gộp quý 1 đạt 230 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. ﻿

Lợi nhuận trước thuế đạt 208 tỷ đồng, cao gấp 6,4 lần so với gần 33 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 166,5 tỷ đồng, tăng trưởng 539% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, VIMID đã trải qua một năm 2025 kinh doanh với mức tăng trưởng kỷ lục kể từ khi thành lập về cả doanh thu và lợi nhuận.

Đà tăng trưởng của Vimid diễn ra trong bối cảnh Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công từ các tháng cuối năm 2025 để hoàn thành các mục tiêu kinh tế.

Ngày 19/12/2025, 234 công trình trọng điểm tại 34 tỉnh, thành phố được đồng loạt khởi công hoặc khánh thành với tổng vốn đầu tư lên đến 3,4 triệu tỷ đồng.

Các dự án tiêu biểu tạo sức cầu lớn: Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội (925.000 tỷ đồng), Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (855.000 tỷ đồng), Các dự án giao thông và công nghiệp như: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, và dự án sản xuất thép tại Dung Quất,...



Quốc hội đã chính thức phê duyệt một con số kỷ lục cho Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với 8,22 triệu tỷ đồng. Như vậy, so sánh về quy mô, con số này gấp tới 2,71 lần so với mức ước giải ngân của giai đoạn 5 năm trước đó.

Năm 2026 là năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, đồng thời cũng là năm có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay.

Việc đẩy nhanh giải ngân và khởi công đồng loạt các dự án như cao tốc Bắc – Nam, hệ thống cảng biển, sân bay, và các trung tâm logistics đang tạo ra nhu cầu vận chuyển vật liệu, thiết bị và hàng hóa ở quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm.

Cùng với đó, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới đang thúc đẩy quá trình thay thế phương tiện trên diện rộng, tạo ra một chu kỳ đầu tư mới cho ngành. Ngoài ra, đà phát triển về cả quy mô và tốc độ của thương mại điện tử cũng góp phần mở rộng nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Tổng hòa các yếu tố cho thấy nhu cầu về xe tải đang bước vào giai đoạn tăng trưởng quy mô lớn.

VIMID tự giới thiệu là doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu phân khúc xe tải hạng trung – hạng nặng và hệ thống chuỗi trạm dịch vụ 3S phủ rộng toàn quốc.

Ảnh: Vimid

Vimid được thành lập năm 2010, hiện có vốn điều lệ 215,25 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối xe tải hạng trung, hạng nặng, sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng. Đáng chú ý, Vimid là đại lý ủy quyền chính thức phân phối các sản phẩm của tập đoàn Sinotruk (hãng xe tải nặng Trung Quốc) - chủ sở hữu thương hiệu HOWO tại thị trường Việt Nam.

Cơ cấu sở hữu của Vimid khá cô đặc khi quyền kiểm soát nằm phần lớn trong tay ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT, nắm giữ 47,77% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT (vợ ông Trụ), sở hữu 10,34%. Ngoài ra, Công ty cổ phần M&A Holdings Việt Nam nắm giữ 8,36% vốn.

Về cơ sở vật chất, danh sách bất động sản phục vụ kinh doanh của Vimid chủ yếu là tài sản đi thuê. Trụ sở chính tại phường Dương Nội (Hà Nội), các chi nhánh Tây Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Bình Định, Phú Thọ và kho LOG Bắc Giang đều nằm trên đất thuê để phục vụ hoạt động thương mại và dịch vụ bảo hành.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VVS đã tăng trần trong phiên giao dịch ngày 26/5 lên mức 115.200 đồng/cp, tăng 76% từ đầu năm.﻿ Tính từ giữa tháng 7/2025, khi cổ phiếu này bắt đầu đà đi lên, VVS đã tăng 445%.