Data, AI và cuộc chuyển dịch của ngành OOH Việt Nam

Từ "gã khổng lồ" quy mô đến hệ sinh thái đa điểm chạm

Thành lập từ năm 1994, Goldsun Media là một trong những doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho ngành quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam. Sau hơn 3 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp hiện sở hữu mạng lưới OOH quy mô lớn với độ phủ hơn 80% toàn quốc, hiện diện tại 27/34 tỉnh thành.

Thay vì chỉ tập trung vào một mảng riêng lẻ, Goldsun Media xây dựng chiến lược "đa nền tảng – đa điểm chạm", kết hợp đồng bộ giữa Billboard, Pano, DOOH (quảng cáo ngoài trời kỹ thuật số) và Wifi Marketing. Sự kết hợp này cho phép thương hiệu triển khai các chiến dịch truyền thông tổng thể, bao phủ toàn bộ hành trình tiếp cận khách hàng một cách nhất quán.

Sức mạnh từ công nghệ và kỷ nguyên Programmatic DOOH

Không chỉ tập trung mở rộng quy mô hệ thống, Goldsun Media đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành và và quản trị dữ liệu nhằm nâng cấp toàn diện cách thức triển khai quảng cáo ngoài trời.

Giải pháp quản trị tập trung của Goldsun Media cho phép vận hành đồng bộ toàn bộ mạng lưới DOOH theo thời gian thực. Từ đó có thể quản lý lịch phát sóng, kiểm soát nội dung, theo dõi trạng thái thiết bị, giám sát hiệu suất hiển thị và cập nhật chiến dịch một cách chủ động và nhanh chóng trên toàn hệ thống.

Giải pháp không chỉ giúp tối ưu tốc độ triển khai mà còn tạo nền tảng cho các mô hình quảng cáo thông minh như Programmatic DOOH – xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới. Với mô hình này, nội dung quảng cáo có thể được tự động phân phối dựa trên dữ liệu vận hành, thời gian, vị trí, lưu lượng tiếp cận hoặc hành vi người xem theo từng thời điểm thực tế. Điều này giúp thương hiệu tối ưu ngân sách, nâng cao khả năng kiểm soát chiến dịch và gia tăng hiệu quả tiếp cận của toàn bộ chiến dịch truyền thông.

Ứng dụng AI và Dữ liệu: Xây dựng hệ sinh thái O2O kết nối không gian vật lý với hành trình số

Trong bối cảnh hành vi của người tiêu dùng liên tục dịch chuyển đa nền tảng, Goldsun Media mở rộng năng lực truyền thông thông qua ứng dụng AI, Data và hợp tác với nhiều đối tác công nghệ và nền tảng digital hàng đầu để kiến tạo hệ sinh thái O2O (Offline to Online).

Với tư duy lấy dữ liệu làm trọng tâm (Data-driven), OOH không chỉ đóng vai trò tạo nhận diện, mà trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tương tác và chuyển đổi trên môi trường số. Hệ sinh thái O2O giúp thương hiệu kết nối liền mạch các điểm chạm vật lý ngoài đường phố với mạng xã hội (social media), thiết bị di động (mobile), website và các nền tảng digital khác. Sự kết hợp chặt chẽ giữa OOH, DOOH, Wifi marketing và dữ liệu số giúp nhãn hàng tăng khả năng tiếp cận, tương tác, tối ưu hiệu quả chiến dịch theo toàn bộ hành trình người dùng và thúc đẩy chuyển đổi một cách rõ ràng.

Đo lường và báo cáo: Minh bạch hóa hiệu quả OOH

Một trong những thách thức lâu nay của ngành OOH là khó đo lường hiệu quả một cách rõ ràng, không như quảng cáo số với các chỉ số click, impression hay conversion theo thời gian thực. Goldsun Media đang giải quyết bài toán này bằng cách ứng dụng công nghệ vào hệ thống báo cáo và đo lường chiến dịch.

Giải pháp quản trị thông minh của Goldsun Media tự động tổng hợp dữ liệu vận hành: số lần hiển thị, thời lượng phát, tình trạng hoạt động của từng màn hình... Thương hiệu nhận được báo cáo chiến dịch minh bạch, chi tiết theo từng giai đoạn và từng vị trí - tiệm cận với chuẩn báo cáo của quảng cáo số. Đây là bước tiến quan trọng giúp OOH thoát khỏi vùng mơ hồ về hiệu quả và trở thành kênh truyền thông có thể kiểm chứng và tối ưu liên tục.

Green OOH: Công nghệ phục vụ phát triển bền vững

Không dừng lại ở hiệu quả thương mại, mục tiêu ứng dụng công nghệ của Goldsun Media còn hướng tới bài toán phát triển bền vững thông qua mô hình "Green OOH" tiên phong tại Việt Nam. Tiêu chuẩn Green OOH được triển khai thông qua hệ thống tối ưu điện năng thông minh trên toàn mạng lưới LED trọng điểm, giúp giảm từ 30–50% lượng điện tiêu thụ mà không làm suy giảm chất lượng hiển thị.

Đây không chỉ là bài toán chi phí vận hành mà là cam kết của Goldsun Media trong hành trình đồng hành cùng các doanh nghiệp theo đuổi tiêu chuẩn ESG (Environmental, Social, Governance). Khi thương hiệu chọn Goldsun Media, họ không chỉ chọn hiệu quả truyền thông mà còn chọn một đối tác có giá trị tương đồng về phát triển bền vững.

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, Goldsun Media đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp OOH hàng đầu Việt Nam. Với nền tảng công nghệ, hệ thống truyền thông quy mô lớn cùng tinh thần đổi mới liên tục, Goldsun Media đang tiếp tục mở rộng những giới hạn mới của ngành quảng cáo ngoài trời, đồng hành cùng thương hiệu kiến tạo các chiến dịch truyền thông hiện đại, thông minh và bền vững.

Vượt qua giới hạn của một đơn vị cho thuê vị trí quảng cáo thuần túy, Goldsun Media đang khẳng định vị thế của một Nhà cung cấp giải pháp truyền thông thông minh, vận hành bằng dữ liệu và tối ưu bởi công nghệ, giúp thương hiệu tiếp cận đúng người, đúng thời điểm và đúng thông điệp.