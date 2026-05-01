Chỉ bán duy nhất 1 mặt hàng cho 16 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh, một doanh nghiệp thu hơn 106.000 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2024

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đạt doanh thu thuần 106.532 tỷ đồng, tăng 46,8% so với năm 2024.

Sự gia tăng quy mô tài chính của EVNHCMC không đến từ diện tích quản lý cũ, nơi sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng ổn định 1,23% đạt 43,6 tỷ kWh.

Biến động này xuất phát từ việc tiếp nhận nguyên trạng Công ty Điện lực Bình Dương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu từ Tổng công ty Điện lực miền Nam vào ngày 1/7/2025, với tổng quy mô dân số phục vụ tại các địa bàn lên khoảng 16 triệu dân.

EVNHCMC là 1 trong 5 đầu mối phụ trách phân phối và bán lẻ điện trên khắp cả nước.﻿

Trong tổng doanh thu ngành phân phối điện toàn quốc năm 2025 đạt gần 640.000 tỷ đồng, EVNHCMC chiếm tỷ trọng khoảng 17%, đứng thứ ba toàn hệ thống, xếp sau Điện lực miền Bắc với 227.080 tỷ đồng và Điện lực miền Nam với 175.826 tỷ đồng, đồng thời đứng trên Điện lực miền Trung với khoảng 63.000 tỷ đồng.

Trong hệ thống phân phối, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) ghi nhận mức tăng trưởng cao ở cả chỉ tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu năm 2025 của Điện lực miền Bắc đạt 227.080 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế của đơn vị này đạt 1.365 tỷ đồng, tăng trưởng 70% so với năm 2024.

Sản lượng điện bán ra của Điện lực miền Bắc đạt 106,54 tỷ kWh, tăng 7,46% và là mức sản lượng lớn nhất trong 5 tổng công ty phân phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với Điện lực TP.HCM, giá vốn mua điện năm 2025 ghi nhận ở mức 102.763 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 3.768 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí vận hành, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 375 tỷ đồng, tăng 61,5% so với mức 232 tỷ đồng của năm 2024.

Quy mô tài chính

Về mặt quản trị, doanh nghiệp đã tinh gọn hệ thống cũ từ 15 công ty khu vực xuống còn 10 công ty và giảm các ban tham mưu từ 16 còn 14 ban, trước khi thành lập thêm 5 công ty tại địa bàn mới.

Nhờ đó, tổng số đầu mối phân phối trực thuộc vẫn giữ nguyên ở con số 15 nhưng hiệu suất quản lý phụ tải và năng suất lao động được nâng cao.

Kế hoạch vận hành năm 2026

Năm tài chính 2026 là giai đoạn đầu tiên EVNHCMC hợp nhất trọn vẹn 12 tháng số liệu của các địa bàn công nghiệp mới. Doanh nghiệp đặt kế hoạch sản lượng điện thương phẩm đạt 58,78 tỷ kWh, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án dự phòng cho kịch bản nhu cầu tiêu thụ phụ tải cao ở mức 60,50 tỷ kWh.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ tổn thất điện năng đo đếm ở mức dưới hoặc bằng 2,95%.

Để đáp ứng hạ tầng mở rộng, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2026 được bộ trưởng, bố trí ở mức 8.730 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thuần chiếm 6.500 tỷ đồng phục vụ nâng cấp lưới điện, và 2.230 tỷ đồng dành riêng cho chi trả nợ gốc cùng lãi vay phát sinh từ nghĩa vụ tài chính của các đơn vị sáp nhập.