Newtecons - Ricons - SOL E&C trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương đồng loạt bổ nhiệm Giám đốc Điều hành mới

Yên Chi | 26-05-2026 - 11:40 AM | Doanh nghiệp

Ngày 25/5/2026, loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương đồng loạt công bố quyết định kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao với nhiều nhân sự lâu năm được trao trọng trách mới.

Tại Ricons, ông Phan Vĩnh Phúc được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Điều hành. Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, ông Phúc là nhân sự đã gắn bó với Ricons qua nhiều giai đoạn phát triển, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và có nhiều đóng góp trong công tác triển khai, quản lý dự án cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Trần Quang Quân – Đại diện Ban lãnh đạo Ricons trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp đánh giá việc bổ nhiệm lần này nhằm ghi nhận quá trình cống hiến của ông Phúc, đồng thời góp phần hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, SOL E&C cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Tân giữ chức Giám đốc Điều hành.

Ông Nguyễn Phi Tân.

Ông Tân tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM và có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình công tác, ông từng tham gia quản lý nhiều dự án dân dụng, công nghiệp và đầu tư công, đồng thời làm việc với các tập đoàn đa quốc gia có yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và tiêu chuẩn quản trị. SOL E&C cho biết ông Nguyễn Phi Tân được đánh giá cao ở năng lực quản trị, tinh thần cam kết và khả năng xây dựng niềm tin với các chủ đầu tư.

Trong khi đó, Newtecons bổ nhiệm ông Dương Tấn Diệp và ông Lê Thế Anh giữ chức Giám đốc Điều hành. Ông Dương Tấn Diệp, sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng và đã có 19 năm gắn bó với doanh nghiệp, hiện phụ trách nhiều dự án quy mô lớn tại khu vực phía Bắc. Ông Lê Thế Anh, sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM, có 15 năm kinh nghiệm tại Newtecons và hiện đảm nhiệm điều hành văn phòng đại diện Hà Nội cùng nhiều dự án trọng điểm ở cả hai miền Nam - Bắc.

Theo Newtecons, cả hai lãnh đạo mới đều đã trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý tại các dự án lớn trong và ngoài nước, tích lũy kinh nghiệm điều hành ở nhiều loại hình công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật, tiến độ và chất lượng thi công. Doanh nghiệp cho rằng việc bổ nhiệm lần này không chỉ ghi nhận quá trình trưởng thành của các cá nhân mà còn thể hiện định hướng phát triển đội ngũ lãnh đạo nội bộ.

Ricons, SOL E&C và Newtecons đều là những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, bên cạnh các thành viên khác như BM Windows, BOHO Décor và DB.

