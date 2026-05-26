Điện lực Hà Nội chỉ ra thao tác đơn giản giúp giảm hóa đơn tiền điện

Công suất điện của Hà Nội vượt kỷ lục

Theo số liệu thống kê vừa được công bố bởi Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), vào lúc 21h30 ngày 25/5/2026, công suất đỉnh (Pmax) của toàn hệ thống điện thành phố đã chạm mốc 6.203 MW.

Chỉ số này đánh dấu mức tăng t3,5% so với kỷ lục công suất đỉnh ghi nhận trong năm 2025 là 5.992 MW. Đi kèm với sự gia tăng về công suất, tổng sản lượng điện năng tiêu thụ trên toàn địa bàn trong ngày 25/5 cũng đạt tới 125,87 triệu kWh, tăng gần 2,5% so với mức đỉnh cao nhất của năm 2025 là 122,84 triệu kWh.

Theo EVNHANOI, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các chỉ số phụ tải tăng cao xuất phát từ diễn biến thời tiết oi bức, khi nền nhiệt độ duy trì ở mức cao liên tục trong nhiều ngày.

Trạng thái thời tiết này làm gia tăng nhu cầu sử dụng các thiết bị điện phục vụ sinh hoạt của người dân, trọng tâm là hệ thống điều hòa không khí, quạt làm mát và các thiết bị có công suất lớn khác.

Số liệu từ trung tâm điều độ cho thấy sản lượng điện tiêu thụ đã có xu hướng tăng liên tục từ ngày 20/5 đến ngày 24/5 trước khi chính thức lập đỉnh vào ngày 25/5.

Đặc biệt, khung giờ tối tiếp tục là giai đoạn hệ thống chịu áp lực lớn nhất khi các hộ gia đình tập trung sử dụng thiết bị làm mát sau giờ làm việc.

Bên cạnh áp lực tăng trưởng từ phía nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan cũng gây ảnh hưởng bất lợi đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài trời.

Việc các thiết bị trạm biến áp, đường dây phải vận hành liên tục trong môi trường nhiệt độ cao kéo dài làm suy giảm hiệu suất và gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố quá tải cục bộ tại một số khu vực trọng điểm, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm tối của hệ thống điện thành phố.

Làm thế nào để tiết kiệm điện?﻿

Nhằm giảm thiểu áp lực lên lưới điện quốc gia và khu vực Thủ đô trong các đợt cao điểm nắng nóng tiếp theo, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Người dân được khuyên nên thiết lập nhiệt độ điều hòa từ mức 26°C trở lên kết hợp với quạt gió, ưu tiên kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng (Eco), tắt hoàn toàn và rút nguồn các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng để tránh tổn thất điện năng ở chế độ chờ.

Việc duy trì thói quen này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, mà còn là giải pháp kỹ thuật quan trọng giúp giảm tải áp lực cho hệ thống truyền tải, hướng đến mục tiêu quản lý năng lượng bền vững trong giai đoạn cao điểm hè 2026.