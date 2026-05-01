Nối gót Hòa Phát, một ông lớn ngành thép muốn xây dựng dự án 100 triệu USD tại Quảng Ngãi, công suất 1 triệu tấn/năm

Chiều 25/5, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) về cơ hội nghiên cứu đầu tư tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc VNSTEEL Nghiêm Xuân Đa cho biết doanh nghiệp đang triển khai tái cơ cấu theo định hướng Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, tập trung vào các phân khúc thép chất lượng cao và công nghệ mà khu vực tư nhân chưa tham gia mạnh. Trong chiến lược phát triển chuỗi sản xuất từ thượng nguồn đến hạ nguồn, Quảng Ngãi được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm.

VNSTEEL cũng đề xuất tỉnh tạo điều kiện để doanh nghiệp và các đơn vị liên doanh, liên kết nghiên cứu cơ hội đầu tư tại địa phương trong thời gian tới.

Tổng giám đốc VNSTEEL Nghiêm Xuân Đa. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Song song, đại diện Công ty HUADA - đơn vị liên doanh, liên kết với VNSTEEL - đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất tôn mạ màu, tôn mạ kẽm và thép cán nguội tại Quảng Ngãi. Dự án có công suất khoảng 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm, quy mô sử dụng đất khoảng 15ha, tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Theo doanh nghiệp, dự án có thể tạo doanh thu khoảng 1 tỷ USD mỗi năm khi đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang cho rằng Quảng Ngãi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp thép, gồm hệ thống cảng nước sâu Dung Quất, hạ tầng công nghiệp hiện hữu và hệ sinh thái ngành thép đang hình thành tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cho biết Quảng Ngãi sẵn sàng bố trí khoảng 15ha đất cho các dự án thép có công suất từ 500.000 đến 1 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Đồng thời, các sở, ngành được giao phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục, chính sách ưu đãi thuế và đất đai theo quy định hiện hành.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, việc thu hút các dự án trong lĩnh vực thép và công nghiệp hỗ trợ được sẽ góp phần mở rộng chuỗi cung ứng thép trong nước và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

Hệ sinh thái của TVN gồm 14 công ty con cùng 19 đơn vị liên doanh, liên kết, trong đó có một số đơn vị đáng chú ý như công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, công ty cổ phần Tôn Phương Nam và công ty cổ phần Kim khí TP.HCM.﻿

Cơ cấu cổ đông của TVN khá cô đặc khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 93,93% vốn điều lệ, kéo theo tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường ở mức thấp.﻿

Năm 2025, tổng sản lượng sản xuất của hệ thống đạt hơn 4 triệu tấn thép, doanh thu hợp nhất khoảng 46.000 tỷ đồng. Trong quý 1/2026, Tổng Công ty Thép Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 13.658 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 208 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng tài sản của TVN đạt khoảng 28.018 tỷ đồng, giảm so với đầu năm, nợ phải trả ở mức 17.505 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đạt khoảng 2.644 tỷ đồng.