Tập đoàn CP có biến

Tờ Nikkei đưa tin, CP All, đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Thái Lan, đã lên tiếng phản đối kế hoạch tái cấu trúc mảng tài chính do cổ đông lớn Charoen Pokphand Group thúc đẩy, qua đó làm lộ rõ một cuộc tranh chấp nội bộ trong một trong những tập đoàn lớn nhất nước này.

CP All dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào thứ sáu tuần này để bỏ phiếu về kế hoạch tái cấu trúc được đề xuất. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là phép thử đối với mức độ độc lập của một công ty niêm yết đang hoạt động trong khuôn khổ một doanh nghiệp gia đình lớn tại Thái Lan.

Trung tâm của cuộc tranh cãi là kế hoạch tham gia lĩnh vực ngân hàng số của CP Group. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã cấp ba giấy phép ngân hàng ảo đầu tiên cho CP và hai liên danh khác. Như một điều kiện để được tham gia lĩnh vực này, ngân hàng trung ương yêu cầu các bên nộp đơn phải hợp nhất các hoạt động tài chính của mình và tách chúng khỏi các mảng kinh doanh phi tài chính, nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích.

CP All hiện có ba công ty con trong lĩnh vực tài chính. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, CP Group muốn tách ba đơn vị này khỏi CP All và hợp nhất chúng dưới cánh tay tài chính riêng của tập đoàn là ACM Holding.

Ngày 17/4, các thành viên hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan của CP All đã thông qua nghị quyết phản đối kế hoạch của CP Group và quyết định đưa vấn đề này ra đại hội cổ đông bất thường.

“Cả ba công ty con của công ty đều đóng vai trò quan trọng và có mối liên kết chặt chẽ với hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, là cơ chế then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo doanh thu và hỗ trợ sự tăng trưởng của các cửa hàng 7-Eleven”, CP All cho biết trong một thông báo gửi sở giao dịch chứng khoán cùng ngày. “Việc tái cấu trúc như vậy có thể dẫn đến những hạn chế về tính linh hoạt và làm gia tăng độ phức tạp về mặt pháp lý”, công ty nói.

Chẳng hạn, Counter Service, một trong ba công ty con nói trên, cung cấp dịch vụ thanh toán tại các cửa hàng 7-Eleven và được tích hợp chặt chẽ với CP All. Theo các báo cáo truyền thông địa phương, ba công ty con này cộng lại đóng góp khoảng 20% lợi nhuận của CP All. Việc tách các đơn vị này ra sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty.

Giá cổ phiếu CP All đã có lúc giảm tới 5% vào ngày 20/4 so với giá đóng cửa ngày 17/4, phiên giao dịch liền trước.

CP Group cho rằng việc tham gia lĩnh vực ngân hàng sẽ giúp tập đoàn phát triển các dịch vụ tài chính bằng cách sử dụng dữ liệu khách hàng từ khắp hệ sinh thái của mình. Một lãnh đạo tập đoàn nói với báo giới vào cuối tháng 4 rằng CP Group phải tuân thủ các yêu cầu của ngân hàng trung ương.

Cuộc đấu đá nội bộ này làm nổi bật cấu trúc phổ biến của các tập đoàn tại Thái Lan và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, nơi các gia đình sáng lập trên thực tế vẫn kiểm soát các công ty con niêm yết. Theo một khảo sát năm 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, 451 công ty niêm yết, tương đương 57% tổng số, có gia đình sáng lập hoặc người thân nắm giữ ít nhất 20% cổ phần. Số lượng doanh nghiệp do gia đình điều hành trong năm 2022 cao hơn 43% so với năm 2017.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã bày tỏ lo ngại về mức độ kiểm soát mạnh của các gia đình trong các công ty Thái Lan. “Nhiều công ty niêm yết là doanh nghiệp gia đình, nơi các thành viên sáng lập và người thân của họ vẫn duy trì quyền kiểm soát đáng kể”, OECD viết trong báo cáo “Capital Market Review of Thailand” năm 2025. “Sự hiện diện mạnh mẽ của các cấu trúc tập đoàn do gia đình hoặc doanh nghiệp kiểm soát đòi hỏi Thái Lan phải cải thiện khung quản trị doanh nghiệp”, tổ chức này nhận định.

Các đơn vị niêm yết chính của CP Group bao gồm CP All, CP Foods và True, một nhà mạng viễn thông.

Tại cuộc họp vào thứ sáu, đề xuất này cần nhận được sự chấp thuận của 75% số phiếu từ các cổ đông tham dự. Các công ty thuộc CP Group, vốn cùng nhau nắm 36,2% cổ phần CP All, không đủ điều kiện bỏ phiếu vì có lợi ích trực tiếp trong kết quả của cuộc biểu quyết.

Các nhà phân tích cho rằng cổ đông của CP All nhiều khả năng sẽ bác bỏ đề xuất này.

“Chúng tôi cho rằng khả năng cao là phần lớn cổ đông sẽ không thông qua đề xuất và do đó dự kiến sẽ không có tác động đến các yếu tố cơ bản hoặc dự báo lợi nhuận”, Phillip Capital cho biết trong một báo cáo ngày 14/5.

Yuanta Securities cũng đưa ra quan điểm tương tự trong báo cáo ngày 21/4 nhận định: “Chúng tôi kỳ vọng đa số cổ đông CP All sẽ bỏ phiếu phản đối đề xuất này, do lo ngại về rủi ro suy giảm lợi nhuận và ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh”.

Theo: Nikkei