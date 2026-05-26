Sau gần 1 thập kỷ, Viettel Global mới có thương vụ mới: Rót 560 triệu USD vào một quốc gia châu Mỹ

Viettel Global đầu tư mảng viễn thông tại Cộng hòa Dominica

HĐQT Viettel Global (Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel - Mã: VGI) vừa ban hành nghị quyết về việc đầu tư ra nước ngoài tại Cộng hòa Dominica (Châu Mỹ) với tổng vốn dự kiến lên tới 560 triệu USD, tương đương 14.560 tỷ đồng.

Dự án có tên “Đầu tư và kinh doanh mạng viễn thông và công nghệ thông tin tại Cộng hòa Dominica”, thông qua hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định pháp luật sở tại.

Theo nội dung nghị quyết, doanh nghiệp dự kiến thành lập pháp nhân mang tên Viettel Dominicana để triển khai hoạt động đầu tư trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Dominica.

Mục tiêu chính của dự án là đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác hạ tầng viễn thông, công nghệ số hiện đại nhằm cung cấp các dịch vụ viễn thông, tài chính số và giải pháp công nghệ cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp cũng như cơ quan chính phủ tại quốc gia này.



Trong giai đoạn đầu kéo dài 2 năm, dự án sẽ tập trung đầu tư hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ cốt lõi như viễn thông di động, internet băng rộng cố định và ví điện tử. Sang giai đoạn tiếp theo, Viettel Global định hướng mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ số và dịch vụ giá trị gia tăng gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng, giải pháp công nghệ thông tin, logistics số cùng các dịch vụ số khác.



Về quy mô, dự án hướng tới xây dựng và vận hành hệ thống hạ tầng viễn thông – số tích hợp trên phạm vi toàn quốc tại Cộng hòa Dominica. Hệ thống này bao gồm công nghệ mạng di động 4G/LTE, 5G NR và các thế hệ tương lai như 6G, 7G; hạ tầng truyền dẫn, mạng cáp quang, mạng lõi, trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và hệ thống thanh toán số phục vụ chuyển đổi số.



Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Viettel Global cho dự án là 560 triệu USD, toàn bộ dưới hình thức tiền mặt. Trong đó, vốn chủ sở hữu tối đa 560 triệu USD, phần còn lại có thể huy động từ vốn vay tùy theo phương án tài chính thực tế. Công ty cũng dự kiến cấp các khoản vay cổ đông hoặc bảo lãnh cho Viettel Dominicana vay vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, phần vốn điều lệ góp thực tế sẽ không vượt quá 200 triệu USD.

Cộng hòa Dominica là một quốc gia thuộc vùng biển Caribe, nằm ở khu vực Bắc Mỹ. Quốc gia này chiếm 5/8 diện tích phía đông của đảo Hispaniola, phần diện tích còn lại của hòn đảo là lãnh thổ nước Haiti. Với diện tích khoảng 48.671 km², đây là quốc gia lớn thứ hai trong quần đảo Đại Antilles sau Cuba. ﻿

Với dân số khoảng 11,4 triệu người và GDP khoảng 124-130 tỷ USD, đây hiện là nền kinh tế lớn nhất Caribe và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất Mỹ Latinh trong nhiều năm qua.

Trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ số, Dominica có thị trường khá phát triển với tỷ lệ phủ sóng di động cao, khoảng 89-92 thuê bao di động trên 100 dân, tỷ lệ sử dụng internet khoảng 90%, cùng sự hiện diện của các nhà mạng lớn như Claro, Altice và Viva.﻿

﻿Hoạt động đầu tư mảng viễn thông ra nước ngoài của Viettel Global

Tập đoàn Viettel đã đầu tư mảng viễn thông tại 11 quốc gia (Campuchia, Lào, Myanmar, Đông Timor, Peru, Haiti, Mozambique, Tanzania, Cameroon, Burundi và mới nhất là Dominica) ở 3 châu lục trên thế giới (châu Á, châu Mỹ và châu Phi).

Thị trường viễn thông nước ngoài gần nhất mà Viettel đầu tư chính thức đi vào kinh doanh là tại Myanmar vào năm 2018. Đây là thị trường thứ 10 của Viettel. Tại đây, Mytel đã thiết lập kỷ lục lịch sử ngành viễn thông khi đạt mốc 5 triệu thuê bao chỉ sau chưa đầy 7 tháng kinh doanh, nhanh chóng vươn lên top đầu thị trường.



Kể từ năm 2018 đến nay, chiến lược quốc tế của Viettel Global không mở rộng thêm các quốc gia mới theo dạng đầu tư hạ tầng viễn thông truyền thống. Thay vào đó, doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang chiến lược "Go Global 2.0", tập trung tối ưu hóa chiều sâu tại 10 thị trường hiện có thông qua việc nâng cấp mạng 5G, mở rộng văn phòng đại diện, phát triển dịch vụ ví điện tử số, và xuất khẩu các giải pháp công nghệ cao.﻿

Sau hai thập kỷ đầu tư mảng viễn thông tại nước ngoài, Viettel Global đã thiết lập vị thế số 1 về thị phần tại 7/10 thị trường viễn thông quốc tế, mang lại nguồn doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm cho tập đoàn mẹ, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 20% trong nhiều năm liên tiếp.﻿