Khởi tố chủ quán bar Revo sau vụ án ma túy: Doanh thu 41 tỷ chỉ khai 6 tỷ, trốn thuế tinh vi thế nào?

Ba bị can Đặng Tuấn Vũ (áo nâu), Mai Quý Dương (áo đen) và Lê Ngọc Anh.

Động thái này diễn ra trong quá trình Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM mở rộng điều tra toàn diện hoạt động tài chính của Công ty TNHH Mai Group, pháp nhân sở hữu quán bar Revo tại số 15-15A đường Lý Tự Trọng.

Trước đó, lực lượng chuyên trách về ma túy đã kiểm tra và khởi tố 50 đối tượng tại cơ sở này về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra bước đầu của PC03 vạch trần mô hình vận hành có sự tách biệt giữa người điều hành thực tế và đại diện pháp lý trên giấy tờ nhằm né tránh trách nhiệm.

Cụ thể, ông Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991) là chủ sở hữu, trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh nhưng không đứng tên trên giấy phép.

Thay vào đó, ông Vũ thuê ông Mai Quý Dương (sinh năm 1972) làm người đại diện theo pháp luật và thuê bà Lê Ngọc Anh làm kế toán để thực hiện các thủ tục khai báo tài chính.

Hiện cả ông Vũ và ông Dương đều đã bị bắt tạm giam, riêng kế toán Lê Ngọc Anh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Dữ liệu kiểm tra đối chiếu sổ sách của cơ quan quản lý ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa doanh số vận hành thực tế và số liệu báo cáo của doanh nghiệp trong năm 2025.

Cụ thể, tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán bar Revo đạt hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Mai Group chỉ xuất hóa đơn và kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ vỏn vẹn 14,63% tổng dòng tiền phát sinh.

Như vậy, lượng doanh thu bị doanh nghiệp chủ động bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới khoảng 35 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85,37% doanh thu thực tế.

Khoản doanh thu ẩn lậu này cao gấp gần 5,8 lần so với phần phần doanh thu được khai báo chính thức với cơ quan quản lý. Với thủ đoạn hạch toán thiếu hụt này, cơ quan điều tra bước đầu xác định Công ty Mai Group đã trốn nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Vụ việc tại quán bar Revo phản ánh định hướng siết chặt quản lý dòng tiền và nghĩa vụ tài chính đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ của cơ quan chức năng.