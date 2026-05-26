700.000m3 bê tông, 124.000 tấn thép, 5.000 người làm ngày đêm: Cận cảnh công trình kỷ lục TG mới của VN
Đó là công trình do Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng.
Sân vận động Hùng Vương nằm trong dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội . Công trình triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.
Tập đoàn Vingroup đang huy động hàng nghìn công nhân và máy móc thiết bị làm việc, với mục tiêu hoàn thành công trình dự kiến vào tháng 7/2027, tức chỉ sau chưa đầy 20 tháng kể từ khi chính thức khởi công. Cột mốc này đồng thời đưa sân vận động Hùng Vương trở thành sân vận động có tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới, phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử ngành xây dựng toàn cầu.
- Tính đến tháng 5/2026, chỉ sau 5 tháng khởi công, nhiều hạng mục chính của công trình đã thành hình.
Ban quản lý dự án cho biết, công trình sử dụng khoảng 700.000 m3 bê tông. Tổng khối lượng cốt thép xây dựng và thép cho các hạng mục kết cấu lớn (mái, hệ mặt dựng façade) lên tới 126.000 tấn, trong khi diện tích ván khuôn đạt 1,7 triệu m2. Công trường cũng triển khai khoảng 1 triệu mối nối coupler - công nghệ liên kết thép hiện đại thường xuất hiện tại các siêu dự án quốc tế nhằm tăng tốc độ thi công và độ chính xác kết cấu.
Khối lượng thép cho hạng mục Kết cấu thép lớn (Kết cấu mái, hệ mặt dựng façade) là 46.000 tấn.
Sân vận động Hùng Vương được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.
Nhìn lại lịch sử xây dựng các siêu công trình thể thao có sức chứa từ 100.000 chỗ trở lên, thời gian trung bình để hoàn thiện thường kéo dài từ 3 đến 6 năm , thậm chí mất hàng thập kỷ nếu tính cả các giai đoạn mở rộng:
Sân Narendra Modi (Ấn Độ) với 132.000 chỗ - SVĐ lớn nhất thế giới hiện tại. Để đạt được quy mô này, dự án đã phải phá dỡ sân cũ và tiến hành xây mới, cải tạo toàn diện trong gần 5 năm.
Nhiều chuyên gia xây dựng cho rằng, với khối lượng bê tông cốt thép khổng lồ, hệ thống kết cấu mái phức tạp và yêu cầu kỹ thuật chuẩn FIFA/Olympic, việc hoàn thành một sân vận động trên 100.000 chỗ dưới 3 năm là một điều cực kỳ hiếm thấy.
