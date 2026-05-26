Everpia từ chối cuộc đua giá rẻ, tham vọng biến phòng ngủ thành trạm sạc năng lượng

Các nghiên cứu từ GWI và McKinsey chỉ ra rằng 91% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần. Đáng chú ý, thế hệ Millennials và Gen Z không còn xem chăn ga là vật dụng tiêu dùng thông thường, mà coi giấc ngủ là phần thiết yếu của hành trình chăm sóc bản thân.

Tại Việt Nam, thị trường chăn ga gối đệm lâu nay vẫn bị "loãng" bởi các sản phẩm giá rẻ, chạy theo xu hướng nhất thời. Tuy nhiên, thay vì tham gia vào cuộc chiến giá đầy khốc liệt, Everpia – doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu như Everon, Artemis và K-Bedding – đã chọn một con đường định vị lại giấc ngủ như một không gian chữa lành.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập 2027 với chủ đề “Moments of Comfort - Những Mảnh Êm” vào ngày 25/5/2026 vừa qua là dịp trình làng sản phẩm, nhưng cũng là lời tuyên ngôn của Everpia về một lộ trình kinh doanh bền vững.

Ông Lee Bang Hyun, Phó Tổng giám đốc Everpia, cho biết: "Trong suốt hành trình phát triển, Everon chưa bao giờ chọn con đường tăng trưởng ngắn hạn hay các trào lưu thị trường tạm thời. Điều Everon theo đuổi là True Value (Giá trị thực)".

Ông Lee Bang Hyun, Phó Tổng giám đốc Everpia

Theo ông Lee, giá trị thực này không nằm ở các thông điệp marketing hào nhoáng, mà hiện hữu trong từng nguyên liệu, từng đường kim mũi chỉ và sự an toàn cho sức khỏe người dùng. Một thương hiệu chỉ có thể đạt được sự tăng trưởng bền vững khi trao đi giá trị thực cho khách hàng, thay vì dựa vào các thông điệp marketing bề nổi.

Thực hiện điều này, Everpia liên tục "bắt tay" với các đối tác hàng đầu thế giới như Lenzing AG (Áo) để phát triển dòng Tencel chính hãng hay hợp tác cùng tập đoàn Huvis (Hàn Quốc) để tạo ra dòng xơ thế hệ mới Ever-Soft. Trong bối cảnh cạnh tranh giá, đây là cách Everpia đảm bảo chất lượng, thay vì hy sinh tiêu chuẩn để giảm giá thành.

Điểm nhấn của bộ sưu tập 2027 là chiến lược xây dựng Comfort Ecosystem (hệ sinh thái nghỉ ngơi) thay vì bán các sản phẩm riêng lẻ. Everpia chia nhỏ danh mục sản phẩm thành 5 dòng chủ đạo, từ Basic Set tối giản cho người trẻ đến Premium Set theo phong cách "quiet luxury".

Công ty đóng gói đệm, chăn ga và phụ kiện thành các bộ giải pháp phục vụ từng nhóm nhu cầu. Sản phẩm Cooling Set ứng dụng công nghệ làm mát hướng đến nhóm khách hàng tại đô thị. Sản phẩm Retreat Set sử dụng chất liệu Bamboo, Tencel Modal và đệm lò xo túi 9 vùng được thiết kế để phục hồi thể chất. Hoạt động này thể hiện sự thay đổi từ việc bán công năng vật lý sang việc cung cấp trải nghiệm sinh hoạt.

Không dừng lại ở sản phẩm, chiến lược CRM (Quản trị quan hệ khách hàng) sắp tới của thương hiệu cũng là một bước đi mang tính chiến lược. Phó Tổng giám đốc Lee Bang Hyun chia sẻ: "CRM không đơn thuần là phần mềm quản lý dữ liệu, mà là công cụ để đại lý hiểu khách hàng hơn, chăm sóc hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ lâu dài".

Everpia đang muốn biến mạng lưới đại lý – vốn là xương sống của họ với 329 điểm phân phối toàn quốc – trở thành những chuyên gia tư vấn sức khỏe giấc ngủ thay vì chỉ là người bán hàng.