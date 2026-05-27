Không chỉ là chu kỳ giá: Vonfram đang trở thành tài sản chiến lược toàn cầu

Từ AI, bán dẫn, quốc phòng đến hàng không và sản xuất công nghệ cao, vonfram ngày càng được xem là vật liệu chiến lược có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đang thúc đẩy làn sóng định giá lại đối với các tài sản vonfram ngoài Trung Quốc, nơi thế giới ngày càng coi là nguồn cung thay thế chiến lược trong dài hạn.

Theo báo cáo cập nhật tháng 5/2026 của Diamond Equity Research, đợt tăng giá hiện tại của vonfram không còn được nhìn nhận là biến động chu kỳ ngắn hạn, mà phản ánh các yếu tố mang tính cấu trúc như an ninh chuỗi cung ứng, AI, quốc phòng và xu hướng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Báo cáo cho rằng mặt bằng giá vonfram có thể duy trì cao hơn đáng kể so với lịch sử trong thời gian dài.

Thế giới bắt đầu nhìn vonfram như một tài sản chiến lược

Vonfram là kim loại có độ cứng và khả năng chịu nhiệt thuộc nhóm cao nhất thế giới, được sử dụng trong chip bán dẫn, điện tử công suất cao, quốc phòng, hàng không, xe điện và nhiều lĩnh vực công nghệ cao khác.

Trong bối cảnh AI và trung tâm dữ liệu phát triển mạnh, nhu cầu đối với các vật liệu công nghệ cao phục vụ sản xuất chip, thiết bị điện tử và hạ tầng điện khí hóa đang tăng nhanh hơn dự kiến. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng khiến nhiều quốc gia ngày càng chú trọng khả năng tự chủ đối với các khoáng sản chiến lược.

Theo báo cáo Diamond Equity Research, điều thị trường đang định giá không chỉ là giá vonfram hiện tại, mà còn là "phần bù an ninh chuỗi cung ứng" đối với các tài sản có khả năng cung ứng dài hạn ngoài Trung Quốc.

Điều này lý giải vì sao nhiều doanh nghiệp sở hữu tài sản vonfram ngoài Trung Quốc đang bắt đầu được thị trường quốc tế trả mức định giá cao hơn đáng kể, ngay cả khi lợi nhuận hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng dài hạn.

Các tài sản ngoài Trung Quốc đang được thị trường định giá lại

Một trong những ví dụ đáng chú ý được Diamond Equity Research đề cập là Almonty Industries với dự án Sangdong tại Hàn Quốc, một dự án vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm mạnh từ giới đầu tư quốc tế.

Theo Diamond Equity Research, Almonty đang chuyển từ "một câu chuyện phát triển mỏ" sang "nền tảng cung ứng vonfram chiến lược ngoài Trung Quốc" trong bối cảnh phương Tây ngày càng ưu tiên các chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược an toàn hơn.

Báo cáo cũng cho rằng nhu cầu toàn cầu đối với các nguồn cung ngoài Trung Quốc đang gia tăng khi nhiều chính phủ và doanh nghiệp công nghệ tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng tập trung.

Điểm đáng chú ý là thị trường hiện không còn định giá các tài sản vonfram ngoài Trung Quốc chỉ dựa trên lợi nhuận ngắn hạn hay chu kỳ hàng hóa, mà ngày càng nhìn vào vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng AI, bán dẫn, quốc phòng và công nghệ cao toàn cầu.

Điều này đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể trong cách thị trường nhìn nhận các doanh nghiệp sở hữu tài nguyên vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc: từ doanh nghiệp khai khoáng mang tính chu kỳ sang nền tảng vật liệu chiến lược dài hạn.

MSR đang đứng ở đâu trong xu hướng đó?

Xu hướng định giá lại này cũng đang tạo ra kỳ vọng mới đối với Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), doanh nghiệp sở hữu mỏ Núi Pháo tại Việt Nam, hiện là một trong những mỏ vonfram đang hoạt động lớn nhất ngoài Trung Quốc.

Theo doanh nghiệp công bố, MSR hiện chiếm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc trong giai đoạn 2020–2025. Không chỉ sở hữu tài nguyên lớn, doanh nghiệp còn có chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu, điều không nhiều doanh nghiệp ngoài Trung Quốc hiện có được.

Trong bối cảnh các tài sản vonfram ngoài Trung Quốc được định giá lại trên quy mô toàn cầu, MSR đang sở hữu một lợi thế đáng chú ý khi Núi Pháo không chỉ là tài sản khai khoáng quy mô lớn, mà còn đã có nền tảng khai thác, chế biến và tạo dòng tiền thực tế.

Quý I/2026, MSR ghi nhận doanh thu gần 3.000 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt mức kỷ lục khoảng 537 tỷ đồng nhờ giá vonfram tăng mạnh và hiệu quả vận hành cải thiện rõ rệt.

Không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ giá hàng hóa, MSR còn đang triển khai kế hoạch mở rộng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và hướng tới chuyển niêm yết sang HOSE trong giai đoạn tới.

Diễn biến này cũng có ý nghĩa đáng chú ý với Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), đơn vị hiện sở hữu khoảng 93% lợi ích kinh tế tại MSR. Khi các tài sản vonfram ngoài Trung Quốc được thị trường quốc tế định giá lại, dư địa tăng trưởng về giá trị tài sản, dòng tiền và lợi nhuận của MSR có thể tiếp tục mở rộng trong các năm tới.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng ngày càng gay gắt, thị trường hiện không còn chỉ nhìn các doanh nghiệp vonfram như công ty khai khoáng theo chu kỳ. Thay vào đó, nhiều tài sản đang dần được nhìn nhận như nền tảng cung ứng vật liệu chiến lược cho chu kỳ AI, quốc phòng và công nghệ cao tiếp theo của thế giới.