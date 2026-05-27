Ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra 27.000 cổ phiếu UPC

Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC Green, mã CK: UPC) vừa công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Tài (cha của ông Nguyễn Đức Việt, Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT) đã bán ra 27.000 cổ phiếu UPC trong thời gian từ ngày 23/4 đến 20/5/2026. Với thị giá trung bình trong khoảng thời gian này là 29.830 đồng/cp, ước tính ông Tài đã thu về hơn 805 triệu đồng.



Sau giao dịch, lượng cổ phiếu UPC mà ông Nguyễn Đức Tài nắm giữ giảm từ 528.254 đơn vị xuống còn 501.254 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 15,5% xuống còn 14,7% vốn điều lệ. Trước đó, ông Tài đã đăng ký bán tổng cộng 100.000 cổ phiếu, tuy nhiên chỉ thực hiện được 27.000 cổ phiếu.



Lý do không hoàn tất giao dịch theo đăng ký được công bố là do “giá chưa hợp lý”. Hiện ông Nguyễn Đức Tài không giữ chức vụ quản lý nào tại doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Lê Huy Hữu Hiệp – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty đã mua vào 15.500 cổ phiếu UPC trong giai đoạn từ ngày 23/4 đến 20/5/2026.



Trước giao dịch, ông Hiệp nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu UPC, tương ứng tỷ lệ sở hữu 31,7% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của vị Chủ tịch tăng lên 32,2% vốn. Dù vậy, so với kế hoạch đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, khối lượng thực tế thực hiện chỉ đạt 15.500 cổ phiếu. Nguyên nhân được công bố là do “giá mua chưa phù hợp”.



Trên thị trường, cổ phiếu UPC hiện giao dịch quanh mức 27.500 đồng/cổ phiếu trên sàn UpCOM.

﻿Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích đô thị, môi trường và chăm sóc cảnh quan tại TP HCM, trước đây là Bà Rịa – Vũng Tàu. Tiền thân của công ty là đơn vị công ích chuyên thực hiện các dịch vụ phục vụ đô thị tại TP Vũng Tàu như quản lý, chăm sóc công viên cây xanh, duy tu cảnh quan, vệ sinh môi trường và chiếu sáng công cộng. Sau quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần nhưng vẫn duy trì hoạt động cốt lõi trong mảng dịch vụ đô thị.



Do đặc thù hoạt động gắn với hạ tầng và dịch vụ công ích địa phương, doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ các hợp đồng dịch vụ với cơ quan nhà nước, địa phương hoặc các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh.