Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cựu youtuber JVevermind làm Tổng Giám đốc hãng phim của Vingroup: Nói gì với series 10 tập về triều đại nhà Trần công chiếu trong nửa năm nữa?

Yên Chi | 27-05-2026 - 15:27 PM | Doanh nghiệp

Cựu youtuber JVevermind làm Tổng Giám đốc hãng phim của Vingroup: Nói gì với series 10 tập về triều đại nhà Trần công chiếu trong nửa năm nữa?

Ông Trần Đức Việt, còn được biết với tên JVevermind (sinh năm 1992, Hà Nội) từng là cái tên đình đám trong cộng đồng YouTube với loạt video mang phong cách hài hước, châm biếm.

Ngày 27/05/2026, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, cho biết: “V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam của V-Film sẽ là series phim về triều đại nhà Trần - lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7/2026 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.﻿

Được biết, ông Trần Đức Việt, còn được biết với tên JVevermind (sinh năm 1992, Hà Nội) từng là cái tên đình đám trong cộng đồng YouTube với loạt video mang phong cách hài hước, châm biếm.

Ông từng du học ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Cameron University (bang Oklahoma, Mỹ). Nhờ tư duy sáng tạo, ông nhanh chóng trở thành gương mặt đi đầu trong làn sóng vlogger, là người đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút vàng YouTube.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài làm clip, JV bất ngờ tạm dừng hoạt động. Kênh YouTube của ông với hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng dần rơi vào trạng thái "ngủ đông".

JVevermind từng thử sức với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong dự án phim ngắn, độ dài 37 phút mang tên "Không Dấu Chân Người" ra mắt năm 2019.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ con tiếp tục mở thêm một công ty phim ảnh mới

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm series phim về triều đại nhà Trần

Công ty phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm series phim về triều đại nhà Trần Nổi bật

Tổng giám đốc Masan Consumer (MCH) được mua tối đa 3,88 triệu cổ phiếu với giá rẻ hơn 92% thị giá hiện tại

Tổng giám đốc Masan Consumer (MCH) được mua tối đa 3,88 triệu cổ phiếu với giá rẻ hơn 92% thị giá hiện tại Nổi bật

Ông Mai Hữu Tín: Khi Bất động sản gần đụng trần, đây mới là những người làm tốt nhất vai trò trong nền kinh tế Việt Nam

Ông Mai Hữu Tín: Khi Bất động sản gần đụng trần, đây mới là những người làm tốt nhất vai trò trong nền kinh tế Việt Nam

14:44 , 27/05/2026
Viettel Construction dự kiến phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Viettel Construction dự kiến phát hành gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

13:58 , 27/05/2026
Ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra 27.000 cổ phiếu UPC

Ông Nguyễn Đức Tài đã bán ra 27.000 cổ phiếu UPC

13:56 , 27/05/2026
Không chỉ là chu kỳ giá: Vonfram đang trở thành tài sản chiến lược toàn cầu

Không chỉ là chu kỳ giá: Vonfram đang trở thành tài sản chiến lược toàn cầu

13:30 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên