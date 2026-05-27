EVNHANOI hoãn lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6

Theo Thanh Hiền | 27-05-2026 - 15:39 PM | Doanh nghiệp

Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6, nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các kỳ thi quan trọng.

EVNHANOI hoãn lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1-6. Ảnh: EVNHANOI

Theo ghi nhận của hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) toàn thành phố được xác lập lúc 21h30 ngày 26-5 đạt 6.290 MW – mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW).

Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26-5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Các chỉ số cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại Thủ đô đang tăng mạnh do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và ổn định, EVNHANOI tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h ngày 1-6, trừ trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện.

EVNHANOI cũng tăng cường kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống lưới điện, chủ động rà soát các thiết bị trọng yếu và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong khung giờ cao điểm 17h30 - 22h30. Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè.

