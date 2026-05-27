Hậu tái cơ cấu, QP Holdings (HKT) lên kế hoạch lãi tăng 578%, tham vọng làm dự án bất động sản nghìn tỷ ở TP.HCM

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 42 tỷ đồng, giảm 64% so với mức 115 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng, gấp 21 lần so với mức 260 triệu đồng của năm trước.

Trong quý 1 năm 2026, lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, gấp 11 lần so với mức 261 triệu đồng của quý 1/2025, nhưng đều đến từ doanh thu tài chính và khoản thu nhập khác từ hoạt động bồi thường (đạt hơn 2,7 tỷ đồng).

Kế hoạch kinh doanh và thay đổi mô hình hoạt động năm 2026

Đại hội đã thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2026 với kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất là 116 tỷ đồng, tăng 279% so với thực hiện của năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 31 tỷ đồng, tăng 578% so với năm trước.

Để phù hợp với mô hình mới, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần QP Holdings và thay đổi địa điểm trụ sở chính. Doanh nghiệp cũng điều chỉnh ngành nghề khi lược bỏ 19 ngành cũ và bổ sung 10 ngành mới liên quan đến thương mại, vận tải và môi giới bất động sản.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4%, tương ứng phát hành thêm 1.333.401 cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt hơn 13,33 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu cổ tức năm 2026 tối thiểu là 5%.

Các dự án và phương án nhân sự

Về dòng vốn, tổng số tiền huy động từ đợt phát hành riêng lẻ của công ty đạt 272 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã chi gần 271 tỷ đồng để sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc.

Trong năm 2026, công ty dự kiến phân bổ khoảng 500 tỷ đồng cho bất động sản công nghiệp và khoảng 1.000 tỷ đồng cho bất động sản nhà ở. Nguồn thu năm nay dự kiến đến từ dự án VP Green Park, hoạt động khai thác nhà xưởng cho thuê và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đối với các dự án cụ thể, đại hội đã phê duyệt chủ trương triển khai một số hợp đồng lớn. Dự án Khu nhà ở Quang Phúc 3 có diện tích 137.821 m2 với tổng mức đầu tư 1.137 tỷ đồng, trong đó công ty con của doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng QP trị giá tối đa 881 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027.

Tại dự án Khu chung cư Lô D17 ở Thủ Dầu Một, doanh nghiệp thực hiện hợp đồng tiếp thị, phân phối độc quyền và phát triển dự án cho 737 căn hộ với diện tích sàn 71.725 m2, tổng giá trị hợp đồng tối đa 2.500 tỷ đồng và dự kiến vay vốn hạn mức 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, phương án M&A một dự án nhà ở tại Thủ Dầu Một có diện tích hơn 6.000 m2 cũng được thông qua với tổng mức đầu tư tối đa 500 tỷ đồng, sử dụng hạn mức vay ngân hàng tối đa 400 tỷ đồng.

Về nhân sự, đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 4 thành viên, với ông Phạm Tự Trọng giữ chức Chủ tịch và ông Nguyễn Mạnh Tuấn làm Tổng giám đốc.

Trong năm 2026, công ty duy trì chính sách thù lao 0 đồng cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán. Ban điều hành được áp dụng cơ chế thưởng tối đa 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Định hướng dài hạn của doanh nghiệp là ứng dụng công nghệ vào quản lý và thực hiện các tiêu chuẩn ESG nhằm tiếp cận các nguồn vốn quốc tế.