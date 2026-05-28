KIDO lên kế hoạch IPO Tường An, chia cổ tức 10%, mua lại 14,5 triệu cổ phiếu

Năm 2026, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, tăng 29% và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, dựa trên ba trụ cột chiến lược là sản xuất, liên doanh liên kết và mua bán sáp nhập .

Doanh nghiệp dự kiến cơ cấu lại thành 4 ngành hàng chính bao gồm dầu ăn - bơ, gia vị, bánh và bánh bao - bánh hấp đông lạnh.

Nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa kế hoạch này là vị thế của các thương hiệu thuộc hệ sinh thái KIDO .

Tập đoàn đang có thị phần lớn thứ hai ngành dầu ăn Việt Nam với các nhãn hiệu Tường An, Marvela, Olita, Vio .

Ở mảng bơ thực vật, dòng sản phẩm Tường An Margarine và Tường An Uningon hiện dẫn đầu thị trường nội địa, đồng thời đã xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ và Canada .

Ngoài ra ở ngành bánh, Kido dẫn đầu ngành sản xuất bánh bao tại Việt Nam thông qua thương hiệu Thọ Phát và chuỗi miniBAO, kết hợp cùng KIDO's Bakery ở mảng bánh tươi .

Về các dự án bất động sản và giá cổ phiếu

Tại phiên thảo luận, ban lãnh đạo KIDO đã giải đáp trực tiếp các băn khoăn của nhà đầu tư liên quan đến danh mục đất đai, biến động giá cổ phiếu và rủi ro địa chính trị.

Ban lãnh đạo cho biết công ty đang tập trung đẩy nhanh thủ tục pháp lý để triển khai một số dự án bất động sản. Trong đó tiết lộ tập đoàn hiện có nhiều quỹ đất có vị trí thuận lợi tại TP.HCM như khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (Q7 cũ), đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) và đường Phan Huy Ích. Dù vậy, nguồn lợi nhuận từ mảng này chưa được ghi nhận trong năm 2026 do các dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ.

Ngoài ra, danh mục đầu tư hạ tầng bán lẻ gồm Hùng Vương Plaza và Vạn Hạnh Mall tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, mang lại dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp .

Trước thắc mắc về nhịp giảm của thị giá cuối tháng 4, ban điều hành khẳng định đây thuần túy là do cung cầu thị trường. Ngoài ra, giá cổ phiếu còn bị ảnh hưởng chiến lược phân bổ vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với áp lực từ căng thẳng Trung Đông, KIDO không chịu ảnh hưởng lớn nhờ thị phần vững chắc và sức mua ổn định của các thương hiệu lâu năm.

Đại diện doanh nghiệp tự tin mục tiêu lợi nhuận 700 tỷ đồng là con số chắc chắn đạt được, thậm chí có cơ hội vượt kế hoạch khi chưa tính đến các dòng sản phẩm tiêu dùng mới sắp tung ra thị trường .

Chiến lược tái cấu trúc dọc ngành dầu ăn

Để tối ưu hóa năng lực vận hành, KIDO quyết liệt triển khai kế hoạch tái cấu trúc dọc ngành dầu ăn, đưa Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An thành đầu mối quản lý tập trung toàn bộ chuỗi giá trị .

Theo lộ trình, Vocarimex sẽ thoái toàn bộ 27% vốn tại Tường An để xóa sở hữu chéo, đồng thời KIDO chuyển nhượng mảng KIDO Nhà Bè về cho Vocarimex nắm giữ tối thiểu 99% vốn .

Sau đó, Tường An sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 3.188 tỷ đồng . Sau hoàn tất, KIDO nắm tối thiểu 97% vốn Tường An, Tường An chi phối tối thiểu 93% vốn Vocarimex . Mục tiêu dài hạn là IPO và niêm yết Tường An trên sàn HoSE nhằm nâng cao định giá của tập đoàn .

Bên cạnh việc tái cấu trúc mảng cốt lõi, KIDO gây chú ý khi quyết định đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị và bán hàng để giảm chi phí. Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành nhấn mạnh công ty đang đào tạo AI sâu rộng cho nhân sự dựa trên kho dữ liệu khổng lồ sẵn có từ hệ thống ERP áp dụng lâu năm.

Ông Thành tuyên bố thẳng thắn rằng thế giới đang dùng AI, nếu nhân viên nào của KIDO không biết sử dụng công nghệ tiên tiến thì công ty sẽ đưa vị trí đó cho người khác làm để tránh bị tụt hậu.

Phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ tức tiền mặt và kết quả Quý 1/2026

Đại hội thông qua phương án chi tối thiểu gần 580 tỷ đồng để mua lại tối đa 14,5 triệu cổ phiếu lưu hành nhằm giảm vốn điều lệ . ﻿ ﻿Nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần riêng năm 2025 với giá mua dự kiến từ 40.000 đến 70.000 đồng/cổ phiếu . Cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tiếp tục duy trì ở mức 10% bằng tiền mặt .

Về các số liệu tài chính đã thực hiện, báo cáo kiểm toán năm 2025 cho thấy doanh thu bán hàng của KIDO đạt 9.292 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2024. Nhờ tối ưu giá vốn và chi phí đầu vào, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 727 tỷ đồng, tăng trưởng 593% so với 105 tỷ đồng của năm trước .

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 522 tỷ đồng, tăng 1.300%. Quy mô tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt 13.907 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 7.738 tỷ đồng .

Tiếp đà phục hồi, kết quả kinh doanh quý 1/2026 của KIDO ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.532 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ . Lợi nhuận trước thuế quý này đạt gần 38 tỷ đồng, so với mức lỗ 47 tỷ đồng của quý 1/2025 nhờ lợi nhuận gộp toàn mảng tăng trưởng 30% .