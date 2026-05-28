VNPT đặt cược gì khi cuộc đua viễn thông chuyển sang hạ tầng số?

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đang thực hiện một chiến lược chuyển dịch mô hình kinh doanh mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn công nghệ số (Techco) chủ lực, định hình lại bài toán tăng trưởng dựa trên các "vũ khí" công nghệ lõi.

Từ áp lực bão hòa đến bài toán doanh thu từ không gian mới

Thị trường viễn thông Việt Nam đã đi qua giai đoạn tăng trưởng nóng, khi doanh thu từ thoại và SMS dần bão hòa, buộc các nhà mạng phải tìm kiếm không gian tăng trưởng mới. Nếu trước đây cuộc đua nằm ở vùng phủ sóng, thuê bao và giá cước, thì nay dữ liệu, Cloud, AI và hạ tầng số mới là "mặt trận" quyết định sinh tử. Xu hướng này cũng đang diễn ra trên toàn cầu, khi các tập đoàn viễn thông lớn đồng loạt tái cấu trúc sang mô hình công nghệ số, mạnh tay đầu tư vào Data Center và hạ tầng tính toán để đáp ứng "cơn khát" chuyển đổi số ngày càng tăng từ chính phủ đến doanh nghiệp.

Với VNPT, sự dịch chuyển chiến lược từ một nhà mạng truyền thống (Telco) sang một tập đoàn công nghệ số (Techco) đã mang lại những kết quả tài chính ấn tượng, làm bệ đỡ cho giai đoạn bứt phá tiếp theo. Kết thúc giai đoạn 5 năm vừa qua, VNPT ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 287.885 tỷ đồng, hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 31.477 tỷ đồng (vượt 102% kế hoạch) và nộp ngân sách nhà nước đạt 27.218 tỷ đồng. Hiệu quả sử dụng vốn nhà nước được bảo đảm vững chắc với tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 9,1% ở mức hợp nhất.

Sự tăng trưởng này minh chứng cho tính hiệu quả của Đề án cơ cấu lại Tập đoàn, giúp VNPT tinh gọn bộ máy, thoái vốn tại các danh mục ngoài ngành để tập trung nguồn lực đầu tư toàn diện vào hạ tầng số và công nghệ số cốt lõi.

"Đặt cược" vào hạ tầng đa phương thức

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, lãnh đạo VNPT đã đưa ra một khái niệm mang tính chiến lược: Hạ tầng như một dịch vụ. Định hướng này xác lập hạ tầng số do VNPT cung cấp không chỉ dừng lại ở mạng viễn thông, mà bao gồm hệ thống dữ liệu, Cloud, AI, IoT và các nền tảng phục vụ vận hành, quản trị và kết nối.

Tính đến thời điểm hiện tại, VNPT đã xây dựng được một hệ sinh thái hạ tầng kỹ thuật đa phương thức vững chắc bao gồm: Đất liền, biển và không gian:

Với việc đưa vào khai thác tuyến cáp VSTN, Tập đoàn VNPT đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng truyền dẫn đa phương thức kết nối: từ đất liền, qua biển, đến không gian

VNPT sở hữu và vận hành các tuyến cáp quang biển và trên đất liền, kết nối trực tiếp với hơn 240 quốc gia và trung tâm kinh tế, tài chính trên toàn thế giới gồm: Các tuyến cáp quang AAG, APG, AAE-1, SJC2, Faster và VSTN cung cấp băng thông lớn và độ tin cậy cao. VNPT cũng là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam hiện đang sở hữu và vận hành hai vệ tinh viễn thông Vinasat-1 và Vinasat-2.

VNPT cũng đang có một hạ tầng viễn thông băng rộng với mạng cáp quang có thể đáp ứng cho 100% hộ gia đình; vùng phủ mạng 4G/5G đạt 98% dân cư.

Với hệ sinh thái 08 trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế Tier III cùng năng lực vận hành hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn, VNPT Cloud đang trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ Cloud hàng đầu tại Việt Nam có khả năng đáp ứng nhu cầu xử lý AI chuyên sâu.

"Vũ khí" công nghệ lõi và tham vọng "Go Global"

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra áp lực mới với các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn: từ vai trò triển khai hạ tầng sang làm chủ công nghệ lõi mang tính chủ quyền quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc thành lập Công ty VNPT AI được xem là quân bài chiến lược mang tính quyết định để đưa trí tuệ nhân tạo trở thành xung lực tăng trưởng mới. Sở hữu hạ tầng dữ liệu lớn lên tới 20 Petabyte và năng lực tính toán hiệu năng cao, VNPT đã phát triển thành công hơn 100 mô hình AI chuyên biệt. Nổi bật có nền tảng định danh VNPT eKYC - giải pháp tiên phong tại Việt Nam xử lý vượt mốc 1 tỷ yêu cầu, cùng công nghệ nhận diện khuôn mặt VNPT FaceID lọt Top 10 thế giới trong bảng xếp hạng của NIST (Mỹ).

Song song đó, việc hợp tác với Qualcomm để triển khai Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VQEC) cho thấy tập đoàn không dừng lại ở việc phát triển phần mềm, mà đang lấn sân sang cả R&D và sản xuất các thiết bị 5G/6G, IoT đạt chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, năng lực công nghệ này đang trở thành tấm hộ chiếu để VNPT thực hiện chiến lược "Go Global", đưa các giải pháp AI và an toàn thông tin thâm nhập vào các thị trường tài chính, công nghệ lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Dubai, với mục tiêu đưa VNPT AI lọt vào Top 10 đơn vị AI hàng đầu khu vực APAC vào năm 2035.

Từ doanh nghiệp hạ tầng đến mắt xích trong hệ sinh thái xanh

Một chỉ dấu khác cho thấy hạ tầng số đang trở thành "lớp nền" để VNPT mở rộng không gian kinh doanh là sự xuất hiện ngày càng dày đặc của doanh nghiệp này trong các hệ sinh thái kinh tế mới.

Bên cạnh việc ký kết hợp tác chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 với các địa phương, VNPT đã hiện diện mạnh mẽ trong khối doanh nghiệp thông qua việc làm chủ các nền tảng dùng chung, tiêu biểu là nền tảng oneSME - "chợ giải pháp số" lớn nhất dành cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, việc VNPT bắt tay V-Green triển khai khoảng 6.000 tủ đổi pin và 100 trạm sạc ô tô điện trên toàn quốc cho thấy một tư duy làn kinh tế hoàn toàn mới. Trong mô hình này, VNPT không chỉ cung cấp kết nối viễn thông, mà trực tiếp tham gia xây dựng nền tảng vận hành số vĩ mô cho toàn hệ thống, từ quản lý dữ liệu thời gian thực đến giám sát và tối ưu vận hành. Đây cũng là minh chứng cho thấy hạ tầng số của VNPT đang trở thành nền tảng kết nối cho các ngành công nghiệp tương lai như giao thông xanh, logistics và đô thị thông minh.

Phép thử cho một "Tượng đài"

Với một tập đoàn quy mô lớn như VNPT, áp lực giữ vị thế dẫn dắt trong kỷ nguyên số chưa bao giờ khốc liệt hơn, khi cuộc cạnh tranh giữa các nhà mạng đã dịch chuyển từ sim và cột sóng sang dữ liệu, AI và độ an toàn của hạ tầng điện toán đám mây.

Quá trình dịch chuyển từ Telco sang Techco gắn liền với cuộc cách mạng về quản trị dựa trên dữ liệu và hệ điều hành văn hóa mới (VNPT HEART). Những nước đi chiến lược trong việc làm chủ hạ tầng số và công nghệ lõi thời gian qua chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc VNPT đang đặt cược vào đâu để tiếp tục giữ vững vị thế là trụ cột kinh tế số quốc gia.