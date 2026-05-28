Đồng hành cùng Green SM, nữ doanh nhân Bắc Giang xây dựng doanh nghiệp hơn 2.000 xe điện từ con số 0

Cuối năm 2021, khi thị trường vận tải còn nhiều khó khăn sau đại dịch, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang quyết định rời công việc kế toán trưởng, bước vào ngành vận tải với 3 chiếc xe xăng cũ.

Không nền tảng tài chính lớn, không kinh nghiệm vận hành, chị Thùy thời điểm đó gần như tự xoay xở toàn bộ, từ tìm kiếm khách hàng, vận hành tổng đài đến tuyển dụng tài xế.

"Thời điểm đó, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là xây dựng môi trường làm việc ổn định để tài xế có thể gắn bó lâu dài", chị Thùy chia sẻ.

Sau hơn một năm vận hành, những vất vả ban đầu đã được đền đáp bằng một đơn vị quy mô tới 150 xe xăng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục mô hình truyền thống, nữ doanh nhân Bắc Giang có một quyết định bất ngờ: chuyển đổi sang vận tải điện cùng Green SM. Đây là bước đi táo bạo trong bối cảnh thị trường xe điện còn mới mẻ. Thậm chí, thời điểm ấy, gia đình chị Thùy cực lực phản đối quyết định của vị nữ doanh nhân.

"Gần như không ai ủng hộ vì cho rằng tôi đang đánh một ván cược lớn, nhiều lúc áp lực đến mức mất ngủ. Nhưng tôi nghĩ nếu mình không dám chuyển mình thì sẽ mãi chỉ là một doanh nghiệp nhỏ", chị kể.

Sau giai đoạn khó khăn ban đầu, dàn xe điện đã mang tới cho chị Thùy những kết quả bất ngờ khi giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm tài xế và khách hàng. Ban đầu, Taxi Hương Giang chỉ triển khai thử nghiệm một số xe điện, nhưng sau thời gian vận hành thực tế, nhiều tài xế chủ động đề xuất chuyển sang xe điện nhờ chi phí sử dụng tối ưu hơn và nguồn khách ổn định hơn.

Nhờ mô hình vận hành điện hóa, taxi Hương Giang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2023–2026. Mới đây, doanh nghiệp tiếp tục ký kết đầu tư thêm 1.500 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe lên hơn 2.000 xe vận hành, qua đó trở thành một trong 5 đối tác lớn nhất của Green SM trên toàn quốc.

Taxi Hương Giang hiện tạo việc làm cho hơn hàng ngàn tài xế, doanh thu tăng tối thiểu 2,5 lần so với giai đoạn trước, trong khi lợi nhuận tăng gấp 4-5 lần nhờ tối ưu đáng kể chi phí vận hành. Tại thị trường Bắc Giang (cũ), doanh nghiệp hiện chiếm khoảng 60-70% thị phần vận tải tại thành phố và các khu công nghiệp.

Nhìn lại hành trình đã qua, theo chị Thùy, trước đây phần lớn các doanh nghiệp vận tải địa phương thường phát triển khá đơn lẻ. Mỗi đơn vị tự tìm khách, tự tuyển tài xế, tự vận hành và rất khó mở rộng quy mô nếu không có nguồn lực lớn phía sau.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Green SM đang dần thay đổi cách vận hành đó. Không chỉ cung cấp phương tiện điện, Green SM còn xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ gồm nền tảng công nghệ, tiêu chuẩn vận hành, mạng lưới khách hàng và chính sách hỗ trợ tài xế. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp địa phương có cơ hội tham gia vào chuỗi vận hành chuyên nghiệp hơn thay vì hoạt động rời rạc như trước.

"Nhiều doanh nghiệp có xe nhưng không có công nghệ, có tài xế nhưng không giữ được người. Làm vận tải thời điểm đó gần như ai cũng phải tự xoay xở, Green SM giúp doanh nghiệp nhỏ có cơ hội lớn lên. Nếu chỉ tự làm một mình, rất khó để chúng tôi đi nhanh như vậy", chị nói.

Theo chị, trong bối cảnh ngành giao thông đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình hợp tác giữa Green SM và các doanh nghiệp vận tải địa phương là hướng đi giúp tối ưu hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong dài hạn.

"Xe điện chắc chắn là tương lai. Và chúng tôi tin mình đã đi đúng ngay từ những ngày đầu tiên đồng hành cùng Green SM", chị Thùy chia sẻ.

