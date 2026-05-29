Noventiq đồng hành cùng doanh nghiệp Việt bước vào kỷ nguyên Agentic AI

Doanh nghiệp Việt đặc biệt quan tâm đến Agentic AI

Trí tuệ nhân tạo đang bước sang một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Nếu trước đây AI chủ yếu đóng vai trò chatbot hỗ trợ trả lời câu hỏi, tổng hợp thông tin hay đưa ra gợi ý, thì hiện nay các doanh nghiệp toàn cầu đang tiến tới mô hình Agentic AI – nơi các AI Agent có thể tự hành động, tự phối hợp và trực tiếp tham gia vận hành công việc.

Theo ông Lê Đức Quân, Tổng Giám đốc Noventiq Việt Nam, điểm khác biệt lớn nhất của Agentic AI nằm ở khả năng "tự thực thi". Trong môi trường này, AI không chỉ phản hồi yêu cầu mà còn có thể chủ động xử lý tác vụ, phối hợp giữa nhiều Agent và đưa ra quyết định trong phạm vi được cho phép.

"Con người sẽ dần chuyển từ vai trò thao tác trực tiếp sang giám sát, phê duyệt và quản trị các hệ thống AI Agent. Khi đó, AI trở thành một phần của lực lượng lao động số trong doanh nghiệp", ông Quân nhận định.

Từng tham dự Google Cloud Next 2026 tại Las Vegas, theo dõi Google I/O 2026 và gần đây đồng hành cùng Google Cloud trong sự kiện Google Cloud: AI Immersion Vietnam dành cho lãnh đạo CNTT khối ngân hàng, tài chính và tập đoàn, ông Quân cho biết nhiều doanh nghiệp Việt đang đặc biệt quan tâm đến Agentic AI.

Tại các phiên thảo luận chuyên sâu, nhiều lãnh đạo công nghệ tập trung vào các bài toán thực tế như tối ưu hạ tầng AI trên cloud, kết nối dữ liệu doanh nghiệp, lựa chọn giữa tự phát triển hay mua giải pháp và đặc biệt là kiểm soát rủi ro bảo mật khi AI bắt đầu vận hành như một "nhân sự số".

Tuy nhiên, theo đại diện Noventiq, dù nhu cầu rất lớn nhưng mức độ sẵn sàng của phần lớn doanh nghiệp Việt vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở dữ liệu, quy trình vận hành và năng lực quản trị an toàn thông tin.

Để bước vào kỷ nguyên Agentic AI, Noventiq cho rằng doanh nghiệp cần chuẩn bị đồng thời bốn yếu tố nền tảng.

Thứ nhất là dữ liệu. Doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu các hệ thống dữ liệu phức tạp ngay từ đầu. Việc chuẩn hóa có thể bắt đầu từ chính những file Excel hay dữ liệu vận hành hàng ngày. Điều quan trọng là dữ liệu phải sạch, có cấu trúc và đủ điều kiện để AI có thể khai thác và thực thi công việc hiệu quả.

Thứ hai là chính sách an toàn thông tin phù hợp với môi trường AI. Trong thế giới Agentic, không chỉ con người mà mỗi AI Agent cũng cần được xem như một "nhân viên" – có định danh, quyền truy cập và cơ chế giám sát riêng.

Thứ ba, doanh nghiệp cần một hạ tầng kết nối mở để các AI Agent có thể tương tác linh hoạt với nhiều hệ thống khác nhau. Những giao thức mới như MCP (Model Context Protocol) đang trở thành nền tảng quan trọng giúp các Agent phối hợp hiệu quả trong môi trường đa nền tảng.

Thứ tư và cũng quan trọng nhất chính là con người và quy trình. Doanh nghiệp cần tái thiết kế quy trình làm việc trong bối cảnh người và AI cùng phối hợp, đồng thời nâng cao kỹ năng AI cho đội ngũ nhân sự để bảo đảm vận hành hiệu quả và an toàn.

Noventiq đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai Agentic AI an toàn

Sự phát triển của Agentic AI không chỉ mở ra cơ hội tăng năng suất mà còn kéo theo những thách thức bảo mật mới. Theo Noventiq, khi AI trở thành một phần của hệ thống vận hành, doanh nghiệp không còn chỉ quản lý người dùng mà phải quản lý cả AI Agent.

Để được như vậy, ông Lê Đức Quân nhấn mạnh đến phân loại dữ liệu. "Phân loại dữ liệu không chỉ để kiểm soát mà còn để sử dụng đúng mục đích, đúng quyền hạn và áp dụng chính sách an toàn thông tin phù hợp", ông nói.

Trong môi trường Agentic, các AI Agent cũng có thể trở thành mục tiêu của tấn công mạng hoặc vô tình làm rò rỉ dữ liệu nếu thiếu cơ chế giám sát phù hợp. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ dữ liệu nào AI được phép truy cập, dữ liệu nào chỉ dành cho con người và dữ liệu nào tuyệt đối không được chia sẻ.

Là đối tác cao cấp của các hãng công nghệ lớn toàn cầu như Google Cloud, Microsoft, AWS và Anthropic, Noventiq Việt Nam đang đóng vai trò cầu nối giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận nhanh hơn với các mô hình triển khai AI tiên tiến trên thế giới.

Theo đó, Noventiq tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo ba hướng chính: xây dựng các mô hình thử nghiệm (pilot) trước khi đầu tư quy mô lớn; tư vấn an toàn thông tin và kiểm thử bảo mật cho môi trường Agentic AI; đồng thời tận dụng kinh nghiệm triển khai quốc tế để giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn thời gian tiếp cận công nghệ mới.