Chủ đầu tư Cam Ranh City Gate nợ thuế gần 230 tỷ đồng, Giám đốc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Nợ thuế gần 230 tỷ đồng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa công khai thông tin 7.788 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến thời điểm 30/4/2026 với số tiền hơn 2.060 tỷ đồng.

Trong số này có tên CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh nợ thuế với số tiền lên tới gần 230 tỷ đồng và bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Ngay sau đó, Thuế tỉnh Khánh Hòa cũng có thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Anh Trứ - Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh.

Theo thông báo, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (18/5/2026) mà CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.

CTCP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh được thành lập năm 2015 hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH, có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Mefrimex sở hữu 80% vốn và ông Đinh Đức Tuấn sở hữu 20% vốn còn lại.

Đến tháng 4/2016, doanh nhân Lê Anh Đức hay còn gọi là Đức "cá tầm" thay Mefrimex sở hữu 80% vốn, 20% còn lại thuộc về bà Hà Thị Phương Thảo.

Tháng 10/2017, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình sang CTCP Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh đồng thời tăng vốn lên 100 tỷ đồng. Trong đó, doanh nhân Đức "cá tầm" vẫn nắm 80%, bà Hà Thị Phương Thảo sở hữu 18% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc, cổ đông còn lại là Hà Vân Hiền nắm 2%.

Doanh nghiệp có nhiều đợt tăng vốn mạnh. Trong đó, hồi tháng 3/2020 công ty tăng vốn lên 110 tỷ đồng, lúc này ông Lê Anh Đức là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 12/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 150 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 170 tỷ đồng vào tháng 11/2021. Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp được tăng lên mức 500 tỷ đồng.

Cập nhật đến tháng 4/2026, ông Lê Anh Trứ làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Phối cảnh dự án Cam Ranh City Gate

CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh là chủ đầu tư Dự án Câu Lạc Bộ Du Thuyền và Nghỉ Dưỡng Cam Ranh – Khu 7, Khu Du Lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh cũ, tỉnh Khánh Hòa (Dự án Cam Ranh City Gate). Dự án có quy mô 40 ha đất và 7 ha mặt nước nằm cạnh Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Nguồn tin của PV cho biết, tháng 8/2024, chủ đầu tư đã mang quyền tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền khai thác, quyền cho thuê mượn, quyền quản lý, quyền hưởng lợi nhưng không bao gồm quyền sử dụng đất) từ dự án Cam Ranh City Gate để thế chấp tại MSB chi nhánh TP.HCM.

Tham vọng bất động sản và năng lượng của đại gia Đức "cá tầm"

CTCP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vốn được biết đến là một thành viên trong hệ sinh thái của đại gia Đức "cá tầm" - người nổi tiếng với tham vọng đưa Việt Nam trở thành nguồn cung trứng cá tầm hàng đầu thế giới. Sau khi gặt hái thành công với cá tầm, vị doanh nhân sinh năm 1978 lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng với loạt công ty thành viên.

Trong đó, phải kể đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang (Vịnh Nha Trang). Vịnh Nha Trang được thành lập tháng 8/2014, với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư phát triển du lịch Vịnh Nha Trang vốn điều lệ chỉ là 500 triệu đồng, người đại diện theo pháp luật bà Hà Thị Phương Thảo. Ngành nghề chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Tháng 4/2015, Vịnh Nha trang tăng vốn điều lệ từ 500 triệu đồng lên 54 tỷ đồng. Tới tháng 5/2016, công ty này đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, nâng số vốn điều lệ từ 54 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (Hà Quang Land) nắm 40%; bà Hà Thị Phương Thảo chiếm 40%; bà Hà Vân Hiền nắm 10% và ông Phạm Quang Tùng chiếm 10%.

Tháng 6/2018, Vịnh Nha Trang đã tăng vốn từ 1.008 tỷ đồng lên tới 2.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có sự biến động khi Hà Quang Land giảm tỷ lệ sở hữu xuống 11,9%, Hà Vân Hiền tăng tỷ lệ sở hữu lên 29,7%. Bà Hà Thị Phương Thảo nắm gần 40% và ông Phạm Quang Tùng nắm 10%. Tỷ lệ sở hữu còn lại không được tiết lộ.

Đến tháng 6/2023, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Cập nhật tháng 10/2024, Vịnh Nha Trang tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.254,2 tỷ đồng. Hiện ông Lê Anh Trứ là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật Vịnh Nha Trang.

Vịnh Nha Trang được biết đến với các dự án như Panorama Nha Trang tổng diện tích 4.483 m2, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng hay mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng – du lịch – giải trí – thương mại The Arena quy mô 29 ha.

Chưa hết, Vịnh Nha Trang còn khởi công dự án Nhà máy điện Mặt trời Phước Hữu tại tỉnh Ninh Thuận nay thuộc tỉnh Khánh Hòa vào tháng 6/2018. Dự án được thiết kế gồm nhà máy điện mặt trời quang điện nối lưới trực tiếp, với công suất lắp đặt 50MW và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua cấp điện áp 110kV.

Bên cạnh bất động sản, đại gia Lê Anh Đức còn nắm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp năng lượng. Trong đó, Công ty Cổ phần Năng lượng vàng (Golden Energy) được thành lập ngày 1/11/2017, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông gồm Vịnh Nha Trang chiếm 20%, ông Lê Anh Đức và bà Hà Thị Phương Thảo mỗi người nắm 40%.

Đến tháng 9/2018, ông Lê Anh Đức nâng sở hữu lên tới 97% vốn Năng lượng vàng, bà Hà Thị Phương Thảo chỉ nắm 1,5%. Doanh nghiệp do ông Lê Anh Đức giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bên cạnh đó, đại gia Đức "cá tầm" còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp năng lượng khác như: Công ty CP Đầu tư Năng lượng tái tạo Solar - Field; Công ty CP Đầu tư Phát triển Năng lượng Skypower; Công ty CP Xây dựng Nhà máy điện Solar-Eco; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nhà máy điện Sky Energy.



