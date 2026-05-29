Ra lệnh bắt tạm giam nhân viên Nguyễn Văn Lam SN 1991 và một đồng nghiệp

Ngày 26/5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Cảnh sát kinh tế) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra đối với Nguyễn Văn Lam, sinh năm 1991, trú tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1986, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cùng về về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 16/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (Cảnh sát kinh tế) có Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản", xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina, địa chỉ: khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, chủ trì cùng với Viện Kiểm sát nhân nhân đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lam và Nguyễn Mạnh Hùng.

Bể dầu cọ OLEIN tinh luyện của Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Trước đó, Nguyễn Văn Lam và Nguyễn Mạnh Hùng là nhân viên Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina đã lợi dụng lòng tin của công ty, 2 đối tượng trên đã có hành vi chiếm đoạt dầu cọ OLEIN tinh luyện của Công ty, trị giá hơn 670 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.