Gạo Lộc Trời bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Gạo Lộc Trời vừa công bố nghị quyết bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư (SN 1981) làm tổng giám đốc từ ngày 12-1-2026, đồng thời miễn nhiệm chức danh này đối với người tiền nhiệm là ông Nguyễn Tấn Hoàng.

Ông Trần Khánh Dư hiện không nắm giữ cổ phần nào tại Gạo Lộc Trời.

Gạo Lộc Trời cũng bổ nhiệm giám đốc tài chính là ông Bùi Quang Phú (SN 1977) giữa bối cảnh tình hình sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn chưa khởi sắc.

Gạo Lộc Trời từng là thương hiệu mạnh ngành gạo

Gạo Lộc Trời từng là một "ông lớn" trong ngành gạo nhưng rơi vào khủng hoảng tài chính từ năm 2024.

Là công ty niêm yết nhưng từ quý II/2024 đến nay, Gạo Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính theo quy định. Do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu LTG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24-10-2024 và chỉ được giao dịch vào thứ 6 hằng tuần.

Hiện thị giá cổ phiếu LTG ở mức 6.800 đồng, giảm rất sâu so với thời hoàng kim vào tháng 9-2023, với mức hơn 40.000 đồng/cổ phiếu.